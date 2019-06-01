ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
двух билетов на концерт группы «Антитіла» в г. Полтава Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости техники и технологии

Переживут конец света: названы две счастливые страны

678Читать материал на украинском

Две страны являются самыми счастливыми. Во время глобального апокалипсиса они не пострадают и будут обеспечивать стабильность мира.

Об этом OBOZREVATEL рассказал экстрасенс-медиум Максим Гордеев. Отвечая на вопрос, какие страны можно назвать странами-"счастиливчиками", он заявил: "Есть даже две такие страны – Израиль и Индия".

"Эти две страны несут в себе один из самых мощных потоков. Я не привязываюсь к религии или чему-то подобному. Я привязываюсь к горам. С точки зрения эзотерики горы – это, по сути, места, в которых имеются очень большие шпили энергии. И никакие климатические условия не смогут нивелировать это", - пояснил экстрасенс.

Гималаи. Иллюстрация

Гималаи. Иллюстрация

Winallos.com

По его прогнозам, "если будет какой-то апокалипсис, то Америку, Японию, Азию унесет сразу, а эти страны будут помогать человечеству пережить этот апокалипсис, будут давать определенную стабильность на энергетическом уровне".

Новости
Астероид Апофис и конец света: астролог сказал, что спасет Землю

Он также добавил, что именно в эти страны едет больше всего паломников – "для медитации, для очищения, и чтобы приготовиться к смерти". "Они несут мощные очищающие потоки", - сказал экстрасенс.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Максим Гордеев прокомментировал пророчество одесского старца Ионы о Третьей мировой войне и конце света, а также пояснил, что может стать его причиной.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Эксклюзив" на OBOZREVATEL.

Автор
Татьяна ГайжевскаяТатьяна Гайжевская
Темы
ЭксклюзивКонец света
Персона
Максим Гордеев
Место
Израиль
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
1
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения