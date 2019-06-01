Переживут конец света: названы две счастливые страны

Две страны являются самыми счастливыми. Во время глобального апокалипсиса они не пострадают и будут обеспечивать стабильность мира.

Об этом OBOZREVATEL рассказал экстрасенс-медиум Максим Гордеев. Отвечая на вопрос, какие страны можно назвать странами-"счастиливчиками", он заявил: "Есть даже две такие страны – Израиль и Индия".

"Эти две страны несут в себе один из самых мощных потоков. Я не привязываюсь к религии или чему-то подобному. Я привязываюсь к горам. С точки зрения эзотерики горы – это, по сути, места, в которых имеются очень большие шпили энергии. И никакие климатические условия не смогут нивелировать это", - пояснил экстрасенс.

Гималаи. Иллюстрация Winallos.com

По его прогнозам, "если будет какой-то апокалипсис, то Америку, Японию, Азию унесет сразу, а эти страны будут помогать человечеству пережить этот апокалипсис, будут давать определенную стабильность на энергетическом уровне".

Он также добавил, что именно в эти страны едет больше всего паломников – "для медитации, для очищения, и чтобы приготовиться к смерти". "Они несут мощные очищающие потоки", - сказал экстрасенс.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Максим Гордеев прокомментировал пророчество одесского старца Ионы о Третьей мировой войне и конце света, а также пояснил, что может стать его причиной.

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