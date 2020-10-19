Переход на зимнее время 2020: как переводят часы мобильные устройства

В Украине в ночь с 24 на 25 октября, в четыре часа утра, произойдет перевод часов на зимнее время. Стрелки нужно будет перевести на один час назад.

При этом эксперты рекомендуют механические часы перевести уже вечером перед сном, 24 октября, чтобы проснуться в воскресенье по новому времени. Что касается электронных гаджетов – мобильных телефонов, планшетов, ноутбуков и других – в основном они переходят на зимнее время автоматически. OBOZREVATEL рассказывает подробнее.

Переводит ли Android сам часы на зимнее время

Разработчики Android в 2014 году сообщили, что на устройствах с их операционной системой переводить часы следует вручную.

Однако позже проблема была решена и на данный момент смартфоны, планшеты и другие девайсы на Android переходят на зимнее время сами.

Переходит ли iPhone сам на зимнее время

Смартфоны и планшеты на базе iOS никогда не сталкивались с проблемой перевода стрелок и переходят на зимнее / летнее время автоматически.

Переходят ли компьютеры и ноутбуки на зимнее время автоматически

Стационарные компьютеры, а также ноутбуки, использующие любую операционной систему, переводят часы автоматически.

Как сообщал OBOZREVATEL, на 25 октября придется пик магнитной бури, которая накроет Украину 21 октября.