Отрубился по всему миру: в работе YouTube произошел масштабный сбой

В четверг, 20 февраля, в работе видеохостинга YouTube произошел масштабный сбой по всему миру.

Около 10-15 минут не работали прямые трансляции. Об этом свидетельствуют данные нтернет-сервиса Downdetector, который ведет мониторинг работы интернет-ресурсов.

Пользователи сообщали о такой проблеме по всему миру, в том числе в США, где наблюдались наибольшие перебои. Такая же ситуация сложилась в Европе и Бразилии.

There appears to be an issue with all YouTube live streams at the moment. We'll be back as quick as they fix the issue.