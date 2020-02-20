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21 февраля • обновлено в 02:33
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Отрубился по всему миру: в работе YouTube произошел масштабный сбой

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В четверг, 20 февраля, в работе видеохостинга YouTube произошел масштабный сбой по всему миру.

Около 10-15 минут не работали прямые трансляции. Об этом свидетельствуют данные нтернет-сервиса Downdetector, который ведет мониторинг работы интернет-ресурсов.

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В работе YouTube произошел масштабный сбой

Пользователи сообщали о такой проблеме по всему миру, в том числе в США, где наблюдались наибольшие перебои. Такая же ситуация сложилась в Европе и Бразилии.

В работе YouTube произошел масштабный сбой

Скриншот

Ранее OBOZREVATEL писал, что звезда YouTube из России впервые стала мамой.

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Автор
Карина Бондаренко
Тег
Youtube
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