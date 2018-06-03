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Отражает свет: на Марсе нашелся загадочный предмет. Реальное видео

1.1тЧитать новость на украинском

Космический ровер "Кьюриосити" нашел на поверхности Марса загадочный предмет.

Так, он поймал в объектив загадочную блестящую полусферу среди камней. Соответствующее видео показал Джордж Грэхем, изучающий Марс по снимкам, передает "Рамблер".

Энтузиаст отмечает, что даже невооруженным глазом видно, что обнаруженная загадочная полусфера отражает свет и предполагает, что сделана она из металла.

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Тема
Космос
Объект
Марс
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