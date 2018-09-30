Отключить нельзя: пользователей новых iPhone взбесил неприятный ''сюрприз''

Покупатели новых iPhone XS и iPhone XS Max жалуются на автоматическое редактирование снимков, сделанных с помощью фронтальной камеры.

Так, функция улучшения фото оставила недовольными многих пользователей, сообщает Business Insider. Издание назвало проблему "бьютигейтом" (по аналогии с "бендгейтом" - скандалом со сгибанием iPhone 6 Plus).

Отмечается, что при съемке лица на фронтальную камеру новых моделей снимок получается более светлым, с добавлением теплых тонов. При желании это можно исправить редактированием.

Презентация новинок Apple

Однако, iPhone также чрезмерно сглаживает кожу лица, что исправить уже нельзя. В итоге детализация снимков на новых моделях хуже, чем на старых.

Эту функцию невозможно отключить. Покупатели возмущаются, что ни в описании устройств на сайте компании, ни на презентации Apple об этом не было ни слова.

Сравнительное изображение качества фото

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, сколько украинцам нужно работать, чтобы купить новый iPhone.