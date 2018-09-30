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Отключить нельзя: пользователей новых iPhone взбесил неприятный ''сюрприз''

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Покупатели новых iPhone XS и iPhone XS Max жалуются на автоматическое редактирование снимков, сделанных с помощью фронтальной камеры.

Так, функция улучшения фото оставила недовольными многих пользователей, сообщает Business Insider. Издание назвало проблему "бьютигейтом" (по аналогии с "бендгейтом" - скандалом со сгибанием iPhone 6 Plus).

Отмечается, что при съемке лица на фронтальную камеру новых моделей снимок получается более светлым, с добавлением теплых тонов. При желании это можно исправить редактированием.

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Отключить нельзя: пользователей новых iPhone взбесил неприятный ''сюрприз''

Презентация новинок Apple

Однако, iPhone также чрезмерно сглаживает кожу лица, что исправить уже нельзя. В итоге детализация снимков на новых моделях хуже, чем на старых.

Эту функцию невозможно отключить. Покупатели возмущаются, что ни в описании устройств на сайте компании, ни на презентации Apple об этом не было ни слова.

Отключить нельзя: пользователей новых iPhone взбесил неприятный ''сюрприз''

Сравнительное изображение качества фото

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, сколько украинцам нужно работать, чтобы купить новый iPhone.

Объекты
iPhoneфотографиимобильный телефонAppleiPhone Apple
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