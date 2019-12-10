От Зеленского до "Игры престолов": что искали в Google украинцы в 2019 году

Компания Google уже традиционно подвела итоги года и опубликовала список самых популярных запросов украинцев в 2019 году.
Так, как сообщает пресс-служба Google, самым популярным запросом был финальный сезон сериала "Игра престолов 8 сезон". Также жителей страны интересовали темы, связанные с выборами президента Украины.
pixabay.com
В категории "Персона" украинцы чаще всего искали информацию о Владимире Зеленском, Анастасии Заворотнюк и Петре Порошенко. А в категории "Фильмы" практически все запросы – американские. Чаще всего украинцы искали "Джокер" и новый фильм Marvel “Мстители. Финал".
Владимир Зеленский
Радио Свобода
Самые популярные запросы:
Игра престолов 8 сезон
Зеленский
Юлия Началова
Заворотнюк
Результаты выборов 2019
Децл
Чернобыль
Дебаты
Порошенко
Евровидение 2019
Сериал "Игра престолов 8 сезон"
Украина
Персона года:
Владимир Зеленский
Анастасия Заворотнюк
Петр Порошенко
MARUV
Потап
Игорь Смешко
Игорь Коломойский
Билли Айлиш
Валерий Легасов
Алла Мазур
Анастасия Заворотнюк
Рамблер
Утраты:
Юлия Началова
Децл
Алла Вербер
Люк Перри
Карл Лагерфельд
Дарья Лукьяненко
Камерон Бойс
Вилли Токарев
Сергей Доренко
Ирина Цывина
Юлия Началова
Вокруг ТВ
Фильм:
Джокер
Мстители: Финал
Аквамен
Оно 2
Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел
Король Лев
Однажды в Голливуде
Капитан Марвел
Захар Беркут
Как приручить дракона 3
"Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел"
kinobase.org
Сериал:
Игра престолов 8 сезон
Чернобыль
Тайная любовь
Крепостная
ИП Пирогова
Школа. Випускний
Жуки
Ничто не случается дважды
Ранняя пташка
Молодежка 6 сезон
Сериал "Крепостная"
Караван
ТВ-шоу:
Евровидение 2019
Холостяк 2019
Оскар 2019
Право на владу
Голос країни 2019
Топ-модель по-українськи 3 сезон
Одруження наосліп 2019
МастерШеф. Професіонали
Танці з зірками 2019
Наречена для тата
Холостяк
СТБ
Покупка:
iPhone 11
Автокресло
МАУ билет
Укрзалізниця билет
Бустер
IQOS
Вентилятор
Украина Португалия билеты
Электросамокат
Мини-кондиционер
iPhone 11
IXBT
Вопрос: “Что такое?”
Томос
Подагра
Формула Штайнмайера
Вислово
Дебаты
Сонный паралич
Зона 51
Импичмент
NFC
Мажоритарка
Дебаты Петра Порошенко и Владимира Зеленского
Ведомости
Вопрос: “Как?”
Как сделать Инстаграм темным?
Как удалить аккаунт Инстаграм?
Как узнать свой номер телефона?
Как проверить себя в списках избирателей?
Как говорят животные?
Орхидея как ухаживать?
Как кушать авокадо?
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Вести
Вопрос: "Почему?”
Почему падает доллар?
Почему умер Децл?
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Почему Зеленский не пришел на стадион?
Почему взорвался Чернобыль?
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Рецепт:
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Сырники
Куличи
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Мимоза салат
Бисквит
Печеночный торт
Лазанья
Лайфхакер
Диета
Химическая диета
Кефирная диета
Кето-диета
Диета стол 5
Средиземноморская диета
Шпротная диета
Безглютеновая диета
Диета Дюкана
Палео диета
Гречневая диета
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