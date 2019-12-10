От Зеленского до "Игры престолов": что искали в Google украинцы в 2019 году

Компания Google уже традиционно подвела итоги года и опубликовала список самых популярных запросов украинцев в 2019 году.

Так, как сообщает пресс-служба Google, самым популярным запросом был финальный сезон сериала "Игра престолов 8 сезон". Также жителей страны интересовали темы, связанные с выборами президента Украины.

pixabay.com

В категории "Персона" украинцы чаще всего искали информацию о Владимире Зеленском, Анастасии Заворотнюк и Петре Порошенко. А в категории "Фильмы" практически все запросы – американские. Чаще всего украинцы искали "Джокер" и новый фильм Marvel “Мстители. Финал".

Владимир Зеленский Радио Свобода

Самые популярные запросы:

Игра престолов 8 сезон Зеленский Юлия Началова Заворотнюк Результаты выборов 2019 Децл Чернобыль Дебаты Порошенко Евровидение 2019

Сериал "Игра престолов 8 сезон" Украина

Персона года:

Владимир Зеленский Анастасия Заворотнюк Петр Порошенко MARUV Потап Игорь Смешко Игорь Коломойский Билли Айлиш Валерий Легасов Алла Мазур

Анастасия Заворотнюк Рамблер

Утраты:

Юлия Началова Децл Алла Вербер Люк Перри Карл Лагерфельд Дарья Лукьяненко Камерон Бойс Вилли Токарев Сергей Доренко Ирина Цывина

Юлия Началова Вокруг ТВ

Фильм:

Джокер Мстители: Финал Аквамен Оно 2 Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел Король Лев Однажды в Голливуде Капитан Марвел Захар Беркут Как приручить дракона 3

"Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел" kinobase.org

Сериал:

Игра престолов 8 сезон Чернобыль Тайная любовь Крепостная ИП Пирогова Школа. Випускний Жуки Ничто не случается дважды Ранняя пташка Молодежка 6 сезон

Сериал "Крепостная" Караван

ТВ-шоу:

Евровидение 2019 Холостяк 2019 Оскар 2019 Право на владу Голос країни 2019 Топ-модель по-українськи 3 сезон Одруження наосліп 2019 МастерШеф. Професіонали Танці з зірками 2019 Наречена для тата

Холостяк СТБ

Покупка:

iPhone 11 Автокресло МАУ билет Укрзалізниця билет Бустер IQOS Вентилятор Украина Португалия билеты Электросамокат Мини-кондиционер

iPhone 11 IXBT

Вопрос: “Что такое?”

Томос Подагра Формула Штайнмайера Вислово Дебаты Сонный паралич Зона 51 Импичмент NFC Мажоритарка

Дебаты Петра Порошенко и Владимира Зеленского Ведомости

Вопрос: “Как?”

Как сделать Инстаграм темным? Как удалить аккаунт Инстаграм? Как узнать свой номер телефона? Как проверить себя в списках избирателей? Как говорят животные? Орхидея как ухаживать? Как кушать авокадо? Как перевести деньги с телефона на телефон? Как сделать слайм без клея? Как завязать шнурки?

Вести

Вопрос: "Почему?”

Почему падает доллар? Почему умер Децл? Почему умерла Юлия Началова? Почему Зеленский не пришел на стадион? Почему взорвался Чернобыль? Почему в Киеве туман? Почему скисает молоко? Почему на Троицу нельзя купаться? Почему нельзя ходить в туалет ночью? Почему не работает Инстаграм?

nv.ua

Рецепт:

Солянка Глинтвейн Медовик Сырники Куличи Малосольные огурцы хрустящие Мимоза салат Бисквит Печеночный торт Лазанья

Лайфхакер

Диета

Химическая диета Кефирная диета Кето-диета Диета стол 5 Средиземноморская диета Шпротная диета Безглютеновая диета Диета Дюкана Палео диета Гречневая диета

Кефирная диета azbukadiet

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что популярный мессенджер WhatsApp прекратит работать у пользователей ОС Windows Phone и устаревших версий Android и iOS.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!