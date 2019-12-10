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10 декабря • обновлено в 15:06
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От Зеленского до "Игры престолов": что искали в Google украинцы в 2019 году

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Компания Google уже традиционно подвела итоги года и опубликовала список самых популярных запросов украинцев в 2019 году.

Так, как сообщает пресс-служба Google, самым популярным запросом был финальный сезон сериала "Игра престолов 8 сезон". Также жителей страны интересовали темы, связанные с выборами президента Украины.

От Зеленского до "Игры престолов": что искали в Google украинцы в 2019 году

pixabay.com

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В категории "Персона" украинцы чаще всего искали информацию о Владимире Зеленском, Анастасии Заворотнюк и Петре Порошенко. А в категории "Фильмы" практически все запросы – американские. Чаще всего украинцы искали "Джокер" и новый фильм Marvel “Мстители. Финал".

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Радио Свобода

Самые популярные запросы:

  1. Игра престолов 8 сезон

  2. Зеленский

  3. Юлия Началова

  4. Заворотнюк

  5. Результаты выборов 2019

  6. Децл

  7. Чернобыль

  8. Дебаты

  9. Порошенко

  10. Евровидение 2019

Сериал "Игра престолов 8 сезон"

Сериал "Игра престолов 8 сезон"

Украина

Персона года:

  1. Владимир Зеленский

  2. Анастасия Заворотнюк

  3. Петр Порошенко

  4. MARUV

  5. Потап

  6. Игорь Смешко

  7. Игорь Коломойский

  8. Билли Айлиш

  9. Валерий Легасов

  10. Алла Мазур

Анастасия Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк

Рамблер

Утраты:

  1. Юлия Началова

  2. Децл

  3. Алла Вербер

  4. Люк Перри

  5. Карл Лагерфельд

  6. Дарья Лукьяненко

  7. Камерон Бойс

  8. Вилли Токарев

  9. Сергей Доренко

  10. Ирина Цывина

Юлия Началова

Юлия Началова

Вокруг ТВ

Фильм:

  1. Джокер

  2. Мстители: Финал

  3. Аквамен

  4. Оно 2

  5. Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел

  6. Король Лев

  7. Однажды в Голливуде

  8. Капитан Марвел

  9. Захар Беркут

  10. Как приручить дракона 3

"Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел"

"Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел"

kinobase.org

Сериал:

  1. Игра престолов 8 сезон

  2. Чернобыль

  3. Тайная любовь

  4. Крепостная

  5. ИП Пирогова

  6. Школа. Випускний

  7. Жуки

  8. Ничто не случается дважды

  9. Ранняя пташка

  10. Молодежка 6 сезон

Сериал "Крепостная"

Сериал "Крепостная"

Караван

ТВ-шоу:

  1. Евровидение 2019

  2. Холостяк 2019

  3. Оскар 2019

  4. Право на владу

  5. Голос країни 2019

  6. Топ-модель по-українськи 3 сезон

  7. Одруження наосліп 2019

  8. МастерШеф. Професіонали

  9. Танці з зірками 2019

  10. Наречена для тата

Холостяк

Холостяк

СТБ

Покупка:

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iPhone 11

iPhone 11

IXBT

Вопрос: “Что такое?”

  1. Томос

  2. Подагра

  3. Формула Штайнмайера

  4. Вислово

  5. Дебаты

  6. Сонный паралич

  7. Зона 51

  8. Импичмент

  9. NFC

  10. Мажоритарка

Дебаты Петра Порошенко и Владимира Зеленского

Дебаты Петра Порошенко и Владимира Зеленского

Ведомости

Вопрос: “Как?”

  1. Как сделать Инстаграм темным?

  2. Как удалить аккаунт Инстаграм?

  3. Как узнать свой номер телефона?

  4. Как проверить себя в списках избирателей?

  5. Как говорят животные?

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От Зеленского до "Игры престолов": что искали в Google украинцы в 2019 году

Вести

Вопрос: "Почему?”

  1. Почему падает доллар?

  2. Почему умер Децл?

  3. Почему умерла Юлия Началова?

  4. Почему Зеленский не пришел на стадион?

  5. Почему взорвался Чернобыль?

  6. Почему в Киеве туман?

  7. Почему скисает молоко?

  8. Почему на Троицу нельзя купаться?

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  10. Почему не работает Инстаграм?

От Зеленского до "Игры престолов": что искали в Google украинцы в 2019 году

nv.ua

Рецепт:

  1. Солянка

  2. Глинтвейн

  3. Медовик

  4. Сырники

  5. Куличи

  6. Малосольные огурцы хрустящие

  7. Мимоза салат

  8. Бисквит

  9. Печеночный торт

  10. Лазанья

От Зеленского до "Игры престолов": что искали в Google украинцы в 2019 году

Лайфхакер

Диета

  1. Химическая диета

  2. Кефирная диета

  3. Кето-диета

  4. Диета стол 5

  5. Средиземноморская диета

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  7. Безглютеновая диета

  8. Диета Дюкана

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Кефирная диета

azbukadiet

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Автор
Анна Михно
Место
Украина
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