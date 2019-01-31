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От неандертальца до кроманьонца: впервые опубликованы фото древних людей

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В британском музее города Брайтон открылась выставка, где представлены бюсты древних людей.

Все лица воссоздал судмедэксперт из Швеции Оскар Нильссон, передает Live Science.

Для создания лиц мужчина использовал детали черепов, результаты анализов ДНК, результаты радиоуглеродного датирования и многое другое. Вначале Нильссон распечатывал на 3D-принтере копию черепа, а затем, после изучения всех доступных данных, начинал наносить пластилином мышцы.

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В своей работе судмедэксперт восстановил лицо женщины-неандертальца, жившей некогда на территории Гибралтара. Затем принялся за мужчину – кроманьонца из Франции. Также он воссоздал облик представителя железного века. По словам Нильссона, форма его черепа говорит о том, что он обладал красивыми чертами лица, но имел широкие промежутки между зубами – состояние, известное как диастема.

В заключение реконструктор добавил, что использовал силикон и протезы глаз, но эти материалы служили строгому подходу, при котором он шел постепенно, восстанавливая каждую мышцу лица.

Бюст древнего человека

Бюст древнего человека

livescience.com

Бюст древнего человека

Бюст древнего человека

livescience.com

Бюст древнего человека

Бюст древнего человека

livescience.com

Бюст древнего человека

Бюст древнего человека

livescience.com

Бюст древнего человека

Бюст древнего человека

livescience.com

Бюст древнего человека

Бюст древнего человека

livescience.com

Как сообщал OBOZREVATEL, что ученые раскрыли одну из загадок Земли.

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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
так вот вы какие,древние укры ))))
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