В СССР готовились к "звездным войнам": как США наткнулись на секрет в пустыне

Когда американцы в шестой раз запустили свой шаттл "Челленджер", то столкнулись с непредвиденными проблемами в тот момент, когда пролетали над Советским Союзом.

Уже тогда были предположения, что США наткнулись на нечто серьезное. И только много лет спустя стало известно, на что именно.

Что случилось с шаттлом?

На челноке внезапно произошло отключение аппаратуры, а связь начала систематически пропадать, более того, сами пилоты, находившиеся на борту, почувствовали сильное недомогание. Исследовав чрезвычайную ситуацию, специалисты установили, что шаттл в то время как раз пролетал над в районе современного Казахстана, если быть точнее, то над пустыней Бетпак-Дала и знаменитым озером Балхаш.

Американская разведка доложила руководству, что по их данным в этом месте Советским Союзом был организован полигон, на котором осуществлялось пробные запуски новейшего боевого лазера. США заявили об этом во всеуслышание, однако никаких весомых доводов представить не смогли. Как стало известно сейчас полигон под названием Сары-Шаган, на котором проводились испытания боевого лазера, существовал в действительности.

Как в СССР готовились к "звездным войнам"

Советский Союз приступил к проектированию боевого лазера еще на исходе 1960-х. Поначалу работами руководило конструкторское бюро "Вымпел", позже был выделен отдел "Луч", который специализировался на разработках лазерного оружия.

Результатом этой работы стало появление специализированного комплекса под названием "Терра-3", возведение которого началось в 1969 году. Реализацию проекта несколько раз замораживали, но в 1973 году все-таки приступили к испытаниям.

В разработке "Терры-3" были задействованы серьезные мощности военно-промышленного комплекса СССР и видные специалисты в данной области. Руководил проектом лауреат Нобелевской премии по физике 1964 года Николай Басов.

Николай Басов

Испытания начали с фотодиссоционных взрывных лазеров. Однако они были малоэффективны, так как разрушались после запуска, по сути, были одноразовыми. Проводились тестирования установок, которые применяли рассеивание ВФДЛ. Коэффициент полезного действия образцов этого оружия удалось поднять до 70%.

Со временем испытания "одноразовых" лазеров завершились, а им на смену пришли многоразовые установки. Несколько экземпляров было собрано на базе конструкторского бюро "Радуга". Одна из них была газовой, а вторая – рубиновой.

Помимо них в комплекс была включена системы точного наведения, был лазерный локатор и необходимое сопроводительное оборудование. Все это дало возможность точно определить параметры: размеры цели и направление луча. Лазерные локаторы использовались также при слежении за объектами, расположенными в космосе.

Почему ничего не получилось

По замыслу разработчиков, основной целью проекта считалась ликвидация баллистических ракет. В ходе многолетних испытаний эксперты, работавшие над проектом, пришли к однозначному выводу, что необходим супер мощный импульс, без которого решение подобных задач не представлялось возможным.

В результате необходимого уровня боеспособности добиться так и не удалось. В рамках проекта смогли достроить только вспомогательные лазеры и установки, отвечавшие за наведение на цель. Одна из ключевых проблем комплекса заключалась в отсутствии генератора энергии большой мощности.

В результате в 1978 году проект был официально свернут. Хотя определенные работы в Сары-Шаган продолжались вплоть до 1992 года. Лишь после развала Советского Союза полигон окончательно передали Казахстану, предварительно демонтировав все оборудование

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