Опубликованы фото уникального компьютера Apple 30-летней давности

В сети опубликовали уникальные фото компьютера Apple Macintosh Classic в прозрачном корпусе.

Снимки в Twitter выложил пользователь под ником DongleBookPro. Отмечается, что данный экземпляр предназначен для разработчиков. Прозрачный корпус позволил изучить конструкцию устройства, не разбирая его.

Добавим, что в продажу прозрачный Macintosh не поступал, о чем говорит соответствующая наклейка на корпусе.

Показанная на снимке версия "яблочного" компьютера создана на базе процессора Motorola 68000 с тактовой частотой 8 МГц и оснащена 2 МБ оперативной памяти с возможностью расширения до 4 МБ. Внутренняя память с интерфейсом SCSI на 40 Мбайт и 3,5-дюймовый привод для дискет. Также моноблок был оснащен 9-дюймовым монохромным ЭЛТ-экраном.

Добавим, что, несмотря на 30-летний возраст, Macintosh был полностью работоспособен.

Apple Macintosh Classic в прозрачном корпусе Twitter/DongleBookPro

Apple Macintosh Classic предназначался для разработчиков Twitter/DongleBookPro

Apple Macintosh Classic в прозрачном корпусе не поступал в продажу Twitter/DongleBookPro

Apple Macintosh Classic был выпущен в 1990 году Twitter/DongleBookPro

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