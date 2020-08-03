Это "миф Глазьева", – Стефанишина об опасности 5G в Украине

Обсуждение темы опасности вышек с технологией 5G в Украине носит "конспирологически-мифологический" характер.

Такое мнение в программе "Острый вопрос" на телеканале Obozrevatel TV высказала вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. "Я такие заявления отношу к так называемым "мифам Глазьева", – заметила она.

Топ-чиновница пояснила, что имеет в виду академика Российской академии наук, в прошлом советника президента РФ Владимира Путина Сергея Глазьева, который запомнился тем, что во времена Революции Достоинства "производил мифологический нарратив" о незавидном будущем Украины.

По мнению Стефанишиной, заявления об опасности 5G-вышек – "один из таких мифов".

Она признала, что опасения людей возникли не на ровном месте, поскольку в настоящее время защита информации и персональных данных в Украине далека от европейского уровня. "Обеспокоенность объективная, но сам процесс немного конспирологически-мифологический", – резюмировала вице-премьер.

Полную версию интервью с Ольгой Стефанишиной скоро читайте на OBOZREVATEL .

Как писал OBOZREVATEL, украинцы обратились к президенту Владимиру Зеленскому с петицией о запрете 5G-вышек. 25 июня в Почаеве Тернопольской области местные жители потребовали у городской власти предоставить информацию о наличии в городе вышек с технологией 5G и 4G и организовали "стояние".