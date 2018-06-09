Они существуют? Найдены неизвестные небесные тела

Астрономы Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе нашли небесные тела неизвестного происхождения рядом с центром Млечного Пути.

Они отнесли их к классу пылевых звездных объектов или G-объектов, передает "Лента.ру".

Астрономы считают, что они представляют собой раздувшиеся звезды, внешние слои атмосферы которых притягиваются ядром галактики каждый раз, когда те приближаются к горизонту событий.

Ядро звезд обладает достаточной массой, чтобы сопротивляться приливным силам.

Ученые полагают, что эти небесные тела образуются в результате слияния звезд, находящихся в составе бинарной системы.

Как сообщал OBOZREVATEL, советский астроном Иосиф Шкловский утверждал, что разумные марсиане наблюдают за Землей и только наличие свободного кислорода подсказывает им, что на Земле есть биосфера.