Они существуют? На Земле поймали неизвестный сигнал из космоса

Международная группа астрономов зарегистрировала необычное явление в ядре галактики, удаленной от Земли на 1,7 миллиарда световых лет.

Так, это был неизвестный световой сигнал, меняющий яркость. Явление заметили с помощью системы обнаружения транзиентов OGLE-IV Transient Detection System, которая осуществляет поиск астрономических объектов, меняющих яркость, в ближней инфракрасной области спектра, сообщает "Лента.ру".

По расчетам ученых, максимальная температура вспышки достигала 4 на 10 в 4-й степени кельвинов, такое часто наблюдается при событиях приливного разрушения, когда звезда проходит слишком близко к черной дыре или нейтронной звезде и разрывается на части.

VistaNews.ru

По мнению астрономов, сигнал с большей вероятностью связан с активностью галактического ядра.

Как сообщал OBOZREVATEL, астрономы из Швейцарии нашли во Вселенной пробудившуюся сверхмассивную черную дыру, которая за короткое время в два раза увеличила яркость галактики.

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