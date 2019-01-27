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Они существуют? На Земле поймали неизвестный сигнал из космоса

2.6тЧитать материал на украинском

Международная группа астрономов зарегистрировала необычное явление в ядре галактики, удаленной от Земли на 1,7 миллиарда световых лет.

Так, это был неизвестный световой сигнал, меняющий яркость. Явление заметили с помощью системы обнаружения транзиентов OGLE-IV Transient Detection System, которая осуществляет поиск астрономических объектов, меняющих яркость, в ближней инфракрасной области спектра, сообщает "Лента.ру".

По расчетам ученых, максимальная температура вспышки достигала 4 на 10 в 4-й степени кельвинов, такое часто наблюдается при событиях приливного разрушения, когда звезда проходит слишком близко к черной дыре или нейтронной звезде и разрывается на части.

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Они существуют? На Земле поймали неизвестный сигнал из космоса

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По мнению астрономов, сигнал с большей вероятностью связан с активностью галактического ядра.

Как сообщал OBOZREVATEL, астрономы из Швейцарии нашли во Вселенной пробудившуюся сверхмассивную черную дыру, которая за короткое время в два раза увеличила яркость галактики.

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Тема
Космос
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Пигин Макс
Пигин Макс
Это древние укры, посланные осваивать космос 3 000 лет назад, добрались до места назначения. Вот, просят выслать им продукты))))))
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Пигин Макс
Пигин Макс
Добрыня Егорыч, Не-а, не берёт он мои тексты. Говорит, что украинские "эксперты" смешнее пишут.
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Добрыня Егорыч
Добрыня Егорыч
Пигин Макс, Случаем не ты Петросяну тексты пишешь ??
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