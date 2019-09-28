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29 сентября • обновлено в 02:12
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Оказались "дырявыми": в сотнях миллионов iPhone обнаружили уязвимость

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Сотни миллионов OS-устройств, работающих на процессорах от A5 (iPhone 4S) до A11 (iPhone 8 и iPhone X) оказались "дырявыми" на уровне загрузчика.

Результатами своего исследования в Twitter поделился эксперт по кибербезопасности с ником axi0mX.

Сообщается, что уязвимость гаджетов содержится в загрузчике устройства. "Починить" ее невозможно, поскольку "дыра" оказалась в той части памяти, в которую еще на заводе заливают загрузчик. После этого он остается доступен только для чтения.

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Уточняется, что это первая найденная уязвимость загрузчика со времен iPhone 4, модели десятилетней давности и она может оказаться самой крупной находкой за всю историю iPhone.

Если открытие подтвердится, то исправить его все равно не будет никакой технической возможности, так как этот участок памяти не подлежит перепрошивке.

Воспользоваться уязвимостью iPhone все равно достаточно проблематично, поскольку нужно физически подключать к компьютеру через USB-кабель. К тому же пока не понятен алгоритм доступа к устройствам, он же джейлбрейк.

Как сообщал, OBOZREVATEL, 11 сентября вТеатре Стива Джобса в Купертино (Калифорния) прошла ежегодная презентация Apple, на которой зрителям были представлены новинки компании.

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iPhone 7 iPhone 8 iPhone Apple iPhone X iPhone 11
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