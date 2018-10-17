OBOZREVATEL стал лучшим по трафику среди СМИ Украины в сентябре - Gemius

Самое популярное украинское интернет-издание OBOZREVATEL по итогам сентября 2018 года традиционно заняло первую строчку в рейтинге украинских онлайн-СМИ.

Об этом свидетельствуют результаты исследования международной компании Gemius, которая по итогам сентября 2018 года зафиксировала у OBOZREVATEL около 6,7 млн посетителей.

Второе, третье, четвертое и пятое места: "Сегодня", ТСН, сайт 24 канала и РБК-Украина – от 4,4 млн до 4,7 млн посетителей.

Gemius, в отличие от Factum Group и TNS, более-менее полноценно считает трафик с десктопа и с мобильных телефонов (компании Factum Group удается считать лишь часть мобильного трафика, а TNS считает только десктоп-трафик).

Первое место в рейтингах украинских СМИ по итогам сентября 2018 года OBOZREVATEL занял и по подсчетам других систем.

В частности, по данным основанной в Израиле исследовательской компании SimilarWeb, OBOZREVATEL получил самый высокий результат по трафику за сентябрь среди украинских интернет-СМИ – разница с конкурентами составляет от 19 млн посещений и выше.

OBOZREVATEL продолжает лидировать и в рейтинге LiveInternet:

Смотрите также на OBOZREVATEL ObozTV.