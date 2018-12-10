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OBOZREVATEL — первый в рейтингах украинских СМИ по итогам ноября 2018

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Самое популярное украинское интернет-издание OBOZREVATEL по итогам ноября 2018 года традиционно заняло первую строчку в рейтинге украинских онлайн-СМИ.

Об этом свидетельствуют результаты исследования международной компании Gemius, которая по итогам ноября 2018 года зафиксировала у OBOZREVATEL около 7,4 млн посетителей.

Причем охват у OBOZREVATEL - около 31% всей интернет-аудитории Украины.

OBOZREVATEL — первый в рейтингах украинских СМИ по итогам ноября 2018

И это новый рекорд не только у OBOZREVATEL (предыдущий максимум изданием был достигнут в октябре 2018 года — 7 млн) — еще ни одно украинское интернет-СМИ, согласно рейтингам Gemius, не достигало подобного результата по итогам месяца.

Второе, третье, четвертое и пятое места — сайт 24 канала, "Сегодня", ТСН и РБК-Украина — от 5,6 млн до 6,1 млн посетителей.

Стоит отметить, что Gemius, в отличие от Factum Group и TNS, более-менее полноценно считает трафик с десктопа и с мобильных телефонов (компании Factum Group удается считать лишь часть мобильного трафика, а TNS считает только десктоп-трафик).

Первое место в рейтингах украинских СМИ по итогам ноября 2018 года OBOZREVATEL занял и по подсчетам других систем.

В частности, по данным основанной в Израиле исследовательской компании SimilarWeb, OBOZREVATEL получил самый высокий результат по трафику за ноябрь среди украинских интернет-СМИ — разница с конкурентами составляет от 12 млн посещений и выше.

OBOZREVATEL — первый в рейтингах украинских СМИ по итогам ноября 2018
OBOZREVATEL — первый в рейтингах украинских СМИ по итогам ноября 2018

OBOZREVATEL также занимает самую высокую строчку среди украинских интернет-СМИ в рейтинге LiveInternet по срезу "Все страны".

OBOZREVATEL — первый в рейтингах украинских СМИ по итогам ноября 2018

OBOZREVATEL развивается не только как интернет-издание, но и как видеовещатель — смотрите ObozTV.

Тег
Gemius
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Бодар Роман
Бодар Роман
Не тільки Тимошенко заборонено коментувати... Новінський теж "білий та пухнатий" на думку "самого демократичного" видання "ФСБ Оборзеватель" )))
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
И все таки..Обозреватель а почему все что касается кандидата в президенты ...Тимошенки ты запретил компентировать..??она тебе именно за это проплатила????где ж равенство кандидатов??
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3
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Зямов Oся, я тут просто ржу над вами дебилами...я ж россиянин
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Зямов Oся
Зямов Oся
Andreevski Andrey, просто Юля ровней. Ты за Петюню переживаешь?
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Врунливее просто нет))кстати а почему все что касается Тимошенки ....нельзя комментировать???Оригинальная демократия
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