OBOZREVATEL обогнал лучшие СМИ постсоветского пространства

Украинское интернет-издание OBOZREVATEL утром 8 сентября с большим отрывом по трафику возглавило рейтинг отечественных СМИ и закрепилось в топ-10 самых посещаемых новостных ресурсов стран постсоветского пространства.

По данным авторитетного сервиса статистики LiveInternet, OBOZREVATEL занял 6 позицию среди СМИ русскоязычного сегмента (выборка – "все страны").

OBOZREVATEL сумел обойти такие раскрученные за счет многомиллионных долларовых вливаний пропагандистские ресурсы, как Russia Today, "Московский комсомолец", "Вести" и НТВ.

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По состоянию на 12:00 воскресенья сайт издания посетили более 1,1 млн уникальных читателей, которые просмотрели свыше 2,5 млн страниц.

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Напомним, что в 2019 году издание стало выпускать и свою печатную версию – глянцевый журнал.

OBOZREVATEL – интернет-СМИ №1 в Украине, которое завоевало высокую оценку.

OBOZREVATEL посещает 2,1 млн читателей ежедневно, 26 млн читателей в июле 2019 года.

OBOZREVATEL – единственный украинский сайт, который составил конкуренцию прокремлевским ресурсам и входит в ТОП-15 рейтинга LiveInternet по выборке "все страны".

Также мы – важный источник объективной информации для выходцев из постсоветских стран по всему миру. Среди наших читателей есть жители США, Израиля, Германии, Казахстана, Беларуси и других стран.

OBOZREVATEL признателен читателям за лояльность и доверие. Мы лучшие благодаря вам!

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