Обновлен топ самых мощных Android-смартфонов

Китайские устройства Huawie Mate 40 Pro+ и Mate 40 Pro стали самыми мощными Android-смартфонами за ноябрь 2020 года.

Об этом говорят результаты популярного бенчмарка AnTuTu. По итогам синтетического теста смартфоны Huawie Mate 40 Pro+ и Mate 40 набрали 698 654 и 684 069 баллов соответственно.

Третье место получил также китайский аппарат Xiaomi Mi10 Ultra, набравший 671 045 баллов. Далее в топ-10 идут такие смартфоны, как iQOO 5 (664 250 баллов) и iQOO 5 Pro (664 238), Redmi K30S (664 119), vivo X50 Pro+ (662 524), IQOO Neo 3 (644 449), ASUS ROG Phone 3 (638 842) и Lenovo Legion Pro (626 985).

Отметим, что телефоны Huawie построены на базе процессора Kirin 9000, а Xiaomi – Snapdragon 865.

AnTuTu также опубликовала первую десятку лучших смартфонов среднего ценового уровня, где лидером стал Redmi 10X 5G с 404 089 баллами. Второе и третье место заняли Huawie nova 7 (395 879) и Redmi 10X 5G (404 089).

Также в топ-10 средних устройств попали Honor 30 (388 751), Honor X10 (363 363), Honor 30S (353 169), Huawie nova 7 SE (351 638), Redmi K30 5G (350 048) и realme Q2 Pro 5G (338 516).

Как сообщал OBOZREVATEL: