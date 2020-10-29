Обнаружена скрытая функция iPhone 12

В новом iPhone 12 нашли скрытую функцию модуля беспроводной зарядки, о которой компания Apple не сообщала во время показа смартфона.

Как пишет 9to5mac, эксперт Джереми Хорвиц после изучения документов о сертификации iPhone 12 обнаружил, что телефон технически может заряжать другие устройства с помощью технологии Qi на частоте 360 кГц.

По его мнению, такая функция в смартфоне временно заблокирована, но вскоре может открыться после очередного обновления iOS. При этом Хорвиц отметил, что сама Apple на презентации об этом даже не упоминала.

Его мнение поддержал журналист Марк Гурман из Bloomberg, сказав, что "яблочная" компания может программно активировать обратную зарядку с выпуском поддерживающих ее аксессуаров, например новых беспроводных наушников AirPods. Однако он считает, это произойдет не раньше конца 2021 – начала 2022 года.

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