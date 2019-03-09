"О мертвых хорошо или ничего": Илон Маск затроллил Россию после успеха SpaceX

Глава компании SpaceX Илон Маск ответил на поздравления "Роскосмоса" в лице Дмитрия Рогозина с успешным испытанием корабля Crew Dragon.

Маск ответил ему в Twitter, сделав "комплимент" развитию в данной сфере РФ: "Спасибо от имени SpaceX! Мы всегда восхищались вашими ракетно-космическими технологиями".

Российских пропагандистов обрадовал такой ответ Маска, однако пользователи сети увидели в его словах лишь жест вежливости.

"О мертвых хорошо или ничего", "Роскосмос проигрывает конкуренцию Китаю и США, это отстой", "С чувством юмора у Илона Маска все в порядке", "Маск воспитанный и вежливый, в отличии от Рогозина", - пишут комментаторы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Илон Маск взорвал сеть комментарием на русском языке, удивившись необычными "Жигулями".

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