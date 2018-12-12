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''Новый вид жизни!'' Ученые обнаружили неизвестную подземную цивилизацию

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Международная группа ученых Deep Carbon Observatory обнаружила уникальную подземную экосистему, масса живых организмов которой в сотни раз превышает массу всего человечества. Эта своеобразная цивилизация создана из бактерий.

Сенсационное открытие было сделано в рамках исследований литосферы, пишет The Guardian. Ученые выяснили, что в недрах земли живет 70% бактерий от всех микроорганизмов. Их масса — около 23 миллиардов тонн.

"Это похоже на поиск абсолютно нового источника жизнедеятельности на Земле. Мы постоянно открываем новые виды жизни. Настолько большая часть находится в земле, а не над ее поверхностью", — пояснила профессор Карен Ллойд.

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Микроорганизмы, которые живут под землей

Микроорганизмы, которые живут под землей

The Guardian

В исследованиях приняли участие более 1000 ученых из 52 стран мира. Они специализировались не только на геологии и микробиологии, а и на химии, физике. Наблюдения продолжались около 10 лет.

''Новый вид жизни!'' Ученые обнаружили неизвестную подземную цивилизацию

The Guardian

Как писал OBOZREVATEL, исследователи заявили, что человеческая цивилизация обречена на вымирание и начинает погибать. Дэвид Аттенборо, специалист в научной и документальной журналистике о дикой природе, сообщил, что человечество стоит на пороге своей гибели и его судьба находится в руках сильнейших политиков мира.

Место
США
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