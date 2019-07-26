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Новая причина для фобий: в Таиланде у туристки мощно рванул Power bank. Пожар попал на видео

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В Таиланде у пассажирки на входе в аэропорт в городе Чиангмай взорвалось в рюкзаке портативное зарядное устройство для смартфона.

Момент попал на видео, которое появилось на странице аэропорта в социальной сети Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Туристка собралась войти в здание, когда неожиданно в ее рюкзаке раздался взрыв. Девушка сорвала его со спины, подбежала к дороге и бросила. Увидев, что пламя почти погасло, она подбежала забрать документы и вещи.

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Новая причина для фобий: в Таиланде у туристки мощно рванул Power bank. Пожар попал на видео

Скриншот из видео

В Таиланде у туристки взорвался Power bank

В Таиланде у туристки взорвался Power bank

Скриншот из видео

Новая причина для фобий: в Таиланде у туристки мощно рванул Power bank. Пожар попал на видео

Скриншот из видео

Новая причина для фобий: в Таиланде у туристки мощно рванул Power bank. Пожар попал на видео

Скриншот из видео

Взорвавшийся аккумулятор начал снимать на телефон сотрудник аэропорта. Внезапно устройство начало крутиться на месте и сыпать искрами, чем напугало прохожих.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России в руках ребенка взорвался смартфон, что привело к смерти мальчика.

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Место
Таиланд
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