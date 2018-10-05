НЛО или инопланетный спутник? Британец снял на видео странный объект в космосе

Британец Джейсон Каллум снял на видео загадочный темный объект, пролетающий рядом с Луной. Свое случайное открытие он сделал во время наблюдения за лунными кратерами через телескоп.

Как пишет таблоид The Daily Star, опубликованное видео его автор сам никак не прокомментировал, зато другие пользователи соцсетей дали волю предположениям.

"Одни говорили, что это похоже на НЛО инопланетян, другие, что этот предмет специально кружил вокруг Луны, третьи — что это Черный Рыцарь (обломок шаттла, который витает вокруг Земли уже много лет. — Ред.)", — отметили в издании.

Последняя теория получила много поддержки, ведь Черный Лыцарь, принятый поклонниками конспирологии за таинственный земной спутник инопланетного происхождения, и правда периодически замечали с нашей планеты. Однако в NASA всю "секретность" происхождения этого объекта отвергли и заявили, что это часть обшивки космического шаттла Endeavor, которая была утеряна во время пребывания в космосе.

Скриншот видео

Черный Принц Wikipedia

В СМИ также отметили, что NASA не связывают объект на видео с Принцем, а считают, что это всего лишь космический мусор.

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