Нибиру – выдумка? Миф о планете-убийце получил разоблачение

Планеты-убийцы Нибиру в действительности не существует, поскольку за 70 лет с момента ее вероятного открытия у человечества не появилось ни одного тому подтверждения.

Такое мнение высказал в комментарии "Фактам" советник главы Национального космического агентства Украины Эдуард Кузнецов.

"Планеты Нибиру, скорее всего, не существует на самом деле. Роберт Харрингтон высказал предположение о ее существовании в 70-х годах прошлого века. Тогда астрономия еще не была так развита, как сейчас. Не было спутников, не было таких мощных телескопов. Поверьте, если бы Нибиру существовала, ее бы уже за 60−70 лет хоть один раз бы, да и увидели. Так что не слушайте никого", – заявил он.

Нибиру Фото: Dana Berry/SwRI

По его словам, такие домыслы появляются из-за того, что человечество мало знает о космосе. "Нам известно всего 6−7 процентов информации. А в тех остальных 93% может быть все, что угодно", – пояснил эксперт.

"В Солнечной системе астрономы обнаружили восемь планет со спутниками и миллионы астероидов. А вот Нибиру все никак не найдут. Вы знаете, что если вылететь за пределы Солнечной системы на космическом корабле, то понадобится 2,5 или 3,5 световых года, чтобы встретить какое-либо космическое тело? То есть — корабль будет лететь примерно три световых года в полной пустоте", – добавил он.

hi-news.ru

Кузнецов также опроверг теории о возможном столкновении Земли с Нибиру, которое псевдоученые в очередной раз предсказали на 12 августа 2019 года.

По его мнению, это невозможно из-за Солнца и Юпитера. "Если в цифрах: масса Солнца равна 99,8 процента массы всей Солнечной системы! Конечно же, оно, скорее всего, притянет к себе космическое тело, которое будет лететь к Земле", – резюмировал ученый.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее конспирологи заявили, что Нибиру спровоцирует масштабное землетрясение на нашей планете, которое уничтожит человечество за час.

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