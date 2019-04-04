Нибиру убьет Землю в день выборов президента Украины: в сети началась новая истерия

В сети началась новая истерия, связанная с очередным концом света. Конспирологи и даже некоторые СМИ активно распространяют информацию о том, что якобы планета-убийца Нибиру столкнется с Землей в день второго тура выборов президента Украины – 21 апреля.

Такие данные уфологи вычитали в календаре майя. Там якобы указано, что "таинственная Нибиру заслонит собой Солнце и, погрузив нашу планету в глубокую тень, вызовет настоящую катастрофу".

Научных подтверждений даже малой доли данных утверждений, ясное дело, не существует.

Конец света Иллюстрация

Напротив, специалисты заверили, что мгновенная смерть всем жителям планеты не грозит, так как у Земли есть собственный "заряд" тепла.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые признались, что Нибиру (также известная, как Планета 9 и Планета Х) подтолкнула их к открытию самого удаленного объекта Солнечной системы под названием FarFarOut.

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