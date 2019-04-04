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Нибиру убьет Землю в день выборов президента Украины: в сети началась новая истерия

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В сети началась новая истерия, связанная с очередным концом света. Конспирологи и даже некоторые СМИ активно распространяют информацию о том, что якобы планета-убийца Нибиру столкнется с Землей в день второго тура выборов президента Украины – 21 апреля.

Такие данные уфологи вычитали в календаре майя. Там якобы указано, что "таинственная Нибиру заслонит собой Солнце и, погрузив нашу планету в глубокую тень, вызовет настоящую катастрофу".

Научных подтверждений даже малой доли данных утверждений, ясное дело, не существует.

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Конец света

Конец света

Иллюстрация

Напротив, специалисты заверили, что мгновенная смерть всем жителям планеты не грозит, так как у Земли есть собственный "заряд" тепла.

Нибиру убьет Землю в день выборов президента Украины: в сети началась новая истерия

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые признались, что Нибиру (также известная, как Планета 9 и Планета Х) подтолкнула их к открытию самого удаленного объекта Солнечной системы под названием FarFarOut.

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Тема
Конец света
Место
Украина
Тег
Выборы Президента
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Почтальон Печкин
Почтальон Печкин
Не всю Землю,а только рашку...
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Снова проходил мимо
Снова проходил мимо
Почтальон Печкин, Вы еще инопланетян на помощь призовите. Попросите США подать сигнал со спутников)
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