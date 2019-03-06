Нибиру не спрятать: астрономы объявили охоту на планету-убийцу

Команда астрономов из Калифорнийского технологического института в Пасадене поставила цель обнаружить Нибиру (также известную как Планета Х и Планета 9) в ближайшие 10 лет.

Доказательство существования Нибиру может стать самым великим открытием в Солнечной системе за последние 400 лет, сообщает MIT Technology Review.

"Вполне вероятно, что если существует Планета Девять, она будет обнаружена в течение ближайшего десятилетия", – пояснили ученые Калифорнийского технологического института.

За четыре столетия наблюдения за звездами, астрономы обнаружили только два крупных объекта, которые были неизвестны нашим предкам: Уран в 1781 году и Нептун в 1846 году.

Иллюстрация Нибиру Скриншот

Сейчас ученые предполагают, что Нибиру имеет массу в 5-10 раз больше массы Земли. По их словам, планета-убийца находится на орбите с расстоянием в 400-800 астрономических единиц. А орбита Нибиру должна быть наклонена к плоскости Солнечной системы на 15-25 градусов.

Как писал OBOZREVATEL, В NASA исключили возможность существования "планеты-убийцы" Нибиру, потому что ученые со всего мира контролируют ситуацию и просчитывают все реальные угрозы.

В свою очередь, ранее появилась теория, что планету Нибиру, могли спутать с массивным кольцом мусора из камней и льда в Солнечной системе.

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