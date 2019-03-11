Нибиру не одна: ученые получили четкую подсказку в истории с планетой-убийцей

Ученые признались, что Нибиру (также известная, как Планета 9 и Планета Х) подтолкнула их к открытию самого удаленного объекта Солнечной системы под названием FarFarOut.

Исследователи из из Научного института Карнеги и Университета Северной Аризоны охотятся за планетой-убийцей Нибиру с 2014 года, сообщает scientificamerican.com.

FarFarOut — новейший результат их целенаправленного поиска. Во время снежной бури в конце прошлого месяца один из ученых решил систематизировать данные, которые были получены, благодаря телескопу Subaru на Гавайях.

На двух снимках неба за 2018 год был замечен тусклый, дрейфующий объект — его изменение в положении означало, что это была не фоновая звезда, а новый объект на далекой орбите вокруг Солнца.

После такой удачи другие астрономы подключились к активному поиску Нибиру. Исследователи Калифорнийского технологического института также объявили о приблизительной массе и размерах планеты убийцы.

Нибиру Nibiru 2012

Потому, есть мнение, что именно Нибиру могла "вырвать" FarFarOut из-под силы притяжения Нептуна, а значит она будет и дальше влиять на судьбу Солнечной системы.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Последние опасения уфологов — конец света 8 марта, который принесет Нибиру — не оправдались .

В NASA исключили возможность существования так называемой "планеты-убийцы" Нибиру, потому что ученые со всего мира контролируют ситуацию и просчитывают все реальные угрозы.

В свою очередь, ранее появилась теория, что планету Нибиру, могли спутать с массивным кольцом мусора из камней и льда в Солнечной системе.

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