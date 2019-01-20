Жестче, чем с Google: громкий скандал с Facebook получил продолжение

Популярную соцсеть Facebook могут оштрафовать на рекордную сумму за возможное нарушение соглашения о защите конфиденциальности личных данных пользователей.

Американские регуляторы — Федеральная торговая комиссия (FTC) — уже начали обсуждение этого вопроса, передает The Washington Post со ссылкой на три анонимных источника, знакомых с продвижением процесса.

Они сообщили, что окончательный размер штрафа пока не определен, однако он будет намного больше суммы в 22,5 млн долларов, которую комиссия обязала заплатить Google в 2012 году. Тогда такая цифра побила рекорд когда-либо выплачиваемых FTC.

Отмечается, что это станет первым серьезным наказанием, наложенным на Facebook в Соединенных Штатах, с тех пор, как в марте 2018 года компания оказалась в центре скандала из-за утечки данных 87 млн пользователей через компанию Cambridge Analytica.

1 июля Конгресс США сообщил, что Facebook делился данными пользователей с 52 компаниями.

Иллюстрация. Facebook pexels.com

Напомним, недавно Facebook угодил в громкий скандал из-за популярного флешмоба #10YearChallenge. Ресурс заподозрили в умышленном сборе персональной информации.

Как писал OBOZREVATEL, ранее большой штраф на соцсеть наложили власти Великобритании — £500 тысяч ($644 тысячи) за разглашение персональных данных пользователей.

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