Уничтожит мост и переправу: в Украине испытали "убийцу" флота РФ

В Одесской области успешно испытали новую украинскую крылатую ракету, способную поражать цель на расстоянии до 300 километров.

"Сегодня во время важного этапа летных испытаний крылатая ракета украинского производства полностью выполнила запланированную программу", - рассказал секретарь Службы национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, передает пресс-служба СНБО.

По его словам, ракета поразила морскую цель на расстоянии 10 км. Он также пояснил, что оружие этого класса "способно уничтожать любые морские и наземные цели".

Испытание крылатой ракеты Александр Турчинов / Twitter

"Украинские крылатые ракеты способны обеспечить надежную оборону Черноморского и Азовского побережья, поражая враждебные плавсредства на расстоянии до 300 километров, при необходимости, даже в портах их базирования", - добавил Турчинов.

Испытание крылатой ракеты Александр Турчинов / Twitter

Он подчеркнул, что с помощью крылатых ракет можно также уничтожить военные и инфраструктурные объекты, в частности, "стратегические мосты и паромные переправы".

Испытание крылатой ракеты Александр Турчинов / Twitter

В свою очередь, президент Украины Петр Порошенко прокомментировал испытание, отметив, что Украина получила возможность обеспечивать оборону побережья.

"Продолжается успешное испытание отечественных крылатых ракет, способных уничтожать любые морские и наземные цели и обеспечить надежную оборону Черноморского и Азовского побережья", – написал он в своем микроблоге в Twitter.

При януковощє такого не було 👍

Десь люто ридає палковнік Грищ. pic.twitter.com/LXEsrlfleW — Шкварки News (@ShkvarkiUA) 17 серпня 2018 р.

Испытание крылатой ракеты Александр Турчинов / Twitter

Щойно Секретар РНБО і керівник "Укроборонпрому" доповіли про успішний пуск української крилатої ракети



Триває успішне випробування вітчизняних крилатих ракет, здатних знищувати будь-які морські та наземні цілі й забезпечити надійну оборону Чорноморського та Азовського узбережжя pic.twitter.com/mS16B2xlTC — Петро Порошенко (@poroshenko) 17 серпня 2018 р.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно стало известно, что Россия перебросила в Азовское море ударную группировку военных кораблей. Более того, 9 июля пограничная служба ФСБ РФ перехватила 7 судов, идущих в или из портов Бердянска и Мариуполя в Азовском море.

На этом агрессивные действия России не закончились. Она начала задерживать иностранные суда в Керченском проливе. По словам министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, Украина несет серьезные убытки из-за действий России.

15 августа Государственный департамент США выступил с жестким заявлением, назвав блокаду РФ в Азовском море попыткой дестабилизировать Украину. Более того, РФ перекрыла для судоходства один из районов Черного моря от мыса, объяснив это учениями.