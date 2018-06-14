Запрет в силе: в России поддержали блокировку Telegram

Московский городской суд не поддержал апелляцию представителей Telegram на решение Таганского районного суда о блокировке ресурса.

"Решение Таганского районного суда оставить без изменения, а апелляцию — без удовлетворения", — заявила председатель суда после 10-минутного совещания с коллегами, пишет "Медиазона".

Официальные представители Telegram в суде — правозащитная группа "Агора" — намерены позднее обратиться в Европейский суд по правам человека. Об этом рассказал сотрудник группы Дмитрий Колбасин в разговоре с TJ. По словам адвоката, решения Таганского районного суда "необоснованны и противоречат как российским, так и международным актам".

Как сообщал OBOZREVATEL, Роскомнадзор с 16 апреля начал блокировать VPN и прокси-сервисы, которые предоставляли доступ к мессенджеру в РФ. А также IP-адреса Amazon, Microsoft и Google, которые мессенджер использовал для обхода блокировок. В результате многие пользователи и владельцы интернет-ресурсов столкнулись с трудностями при доступе к сервисам и сайтам. 30 апреля в Москве состоялся митинг против ограничений в интернете и блокировки мессенджера Telegram.