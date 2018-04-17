Facebook попал в новый скандал

Крупнейшая в мире социальная сеть Facebook без явного согласия пользователей использовала распознавание лиц и это станет предметом судебного разбирательства.

Такое решение принял Федеральный суд Калифорнии, сообщило информагентство AFP.

Распознавание лиц Facebook внедрил в 2010 году – при загрузке фотографий система предлагала отметить имена пользователей. Обратившиеся в суд уверены, что подобный инструмент нарушает их права в соответствии с законодательством штата Иллинойс, которое запрещает сбор биометрических данных.

Пресс-служба Facebook по этому поводу заявила, что "дело бесперспективно" и компания будет всеми силами защищаться в суде. В соцсети отметили, что пользователи могли самостоятельно отключать функцию распознавания лиц и не допускать, чтобы их "тегали" на фотографиях.

Как сообщал "Обозреватель", Facebook попал в крупный скандал, и его основатель Марк Цукерберг вынужден был давать показания в Сенате США.