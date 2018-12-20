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''Выглядит как катастрофа'': треснувший российский ''Союз'' приземлился в Казахстане

2.2тЧитать материал на украинском

Капсула с космонавтами российского корабля "Союз МС-09" приземлилась на космодроме Байконур в Казахстане.

Космонавт Сергей Прокопьев, европейский астронавт Александр Герст и американский астронавт Серина Ауньон-Чэнселлор успешно вернулись на Землю с Международной космической станции, пишет "РИА Новости".

Первое время, в связи с низкой облачностью, спасатели не могли обнаружить место приземления капсулы корабля "Союз МС-09". Сейчас все члены экипажа проходят медицинское обследование.

Экипаж доставил на Землю аппарат с уликами, которые должны объяснить, почему космический корабль "Союз" был поврежден в открыто космосе: ранее была обнаружена пробоина, которая, вероятно, образовалась из-за попадания в обшивку микрометеоритов.

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Кроме улик, "Союз" привез с МКС напечатанные в космосе на российском 3D-биопринтере хрящевую ткань человека и щитовидную железу грызуна.

В сети появилась первая реакция на событие. Многие пользователи были восторжены возвращением космонавтов на Землю, однако нашлись и те, кто с юмором отнесся к этому:

''Выглядит как катастрофа'': треснувший российский ''Союз'' приземлился в Казахстане

''Выглядит как катастрофа'': треснувший российский ''Союз'' приземлился в Казахстане

''Выглядит как катастрофа'': треснувший российский ''Союз'' приземлился в Казахстане

Как сообщал OBOZREVATEL, на казахском космодроме Байконур 3 декабря в 13:30 по по Киеву стартовал запуск ракеты-носителя "Союз-ФГ" с космическим кораблем "Союз МС-11".

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Тема
Космос
Место
Казахстан
Теги
РоскосмосНовости России
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Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
Никто кроме РФ не может доставить космонавтов на МКС и обратно. А пресловутая дырка это курьез и на работоспособность не повлияла
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