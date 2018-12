''Выглядит как катастрофа'': треснувший российский ''Союз'' приземлился в Казахстане

Капсула с космонавтами российского корабля "Союз МС-09" приземлилась на космодроме Байконур в Казахстане.

Космонавт Сергей Прокопьев, европейский астронавт Александр Герст и американский астронавт Серина Ауньон-Чэнселлор успешно вернулись на Землю с Международной космической станции, пишет "РИА Новости".

Первое время, в связи с низкой облачностью, спасатели не могли обнаружить место приземления капсулы корабля "Союз МС-09". Сейчас все члены экипажа проходят медицинское обследование.

Экипаж доставил на Землю аппарат с уликами, которые должны объяснить, почему космический корабль "Союз" был поврежден в открыто космосе: ранее была обнаружена пробоина, которая, вероятно, образовалась из-за попадания в обшивку микрометеоритов.

Кроме улик, "Союз" привез с МКС напечатанные в космосе на российском 3D-биопринтере хрящевую ткань человека и щитовидную железу грызуна.

ЕСТЬ ПОСАДКА! Добро пожаловать домой, "Алтаи"! Экипаж пилотируемого корабля #Союз МС09 благополучно вернулся на Землю спустя 197 суток полёта! // TOUCHDOWN! Welcome home, Sergey, @Astro_Alex and @AstroSerena ! pic.twitter.com/HUXbsjFx3o

В сети появилась первая реакция на событие. Многие пользователи были восторжены возвращением космонавтов на Землю, однако нашлись и те, кто с юмором отнесся к этому:

HAPPENING NOW: Crew members return from the International Space Station after a six-month journey. https://t.co/fndKR7rn9e pic.twitter.com/KlrN3v7LG2