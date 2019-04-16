Вторая Земля: ученые сделали новое открытие в космосе

Телескоп TESS впервые обнаружил экзопланету размером с Землю, благодаря чему ученые смогут сделать новый прорыв в исследовании космоса.

Как говорится в статье журнала Astrophysical Journal Letters, устройство сделало открытие в системе, которая находится на расстоянии 53 световых лет от нас.

"Очень волнительно, что TESS, запущенный всего около года назад, уже меняет правила игры в поиске планет. Космический аппарат обозревает небо, а мы сотрудничаем с сообществом TESS для обнаружения потенциально интересных целей и дополнительных наблюдений при помощи наземных телескопов и инструментов", – рассказал один из авторов проекта Джоанна Теске.

Инструмент Planet Finder Spectrograph (PFS) на телескопе Магеллан II в Чили подтвердил, что найденный объект является планетой, которая получила название HD 21749b.

space.com

Уточняется, что небесное тело совершает оборот вокруг звезды за 36 дней – самый долгий период из всех планет, которые открыл телескоп TESS. Масса светила составляет около 80% от Солнца.

HD 21749b примерно в 23 раза тяжелее Земли, а радиус в 2,7 раза больше. По данным ученых, у объекта плотная атмосфера.

"Будет сложно точно измерить массу и состав такой маленькой планеты, но это важно для сравнения HD 21749c с Землей. Команда PFS из Института Карнеги продолжает собирать данные об объекте именно с этой целью", – рассказал соавтор исследования Шэрон Ван.

Телескоп TESS измерит атмосферный состав и массы экзопланет, благодаря чему ученые смогут понять эволюцию и состав атмосфер более холодных планет такого размера.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно обсерватория Event Horizon Telescope получила первые в истории фотографии черной дыры в центре галактики M87.

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