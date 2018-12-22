Впервые за 400 лет: к Земле приблизился опасный космический "бегемот"

В субботу, 22 декабря, около 05:04 мимо Земли пролетел астероид 2003 SD220, который на фото имеет форму бегемота, купающегося в реке.

Радарные фото астероида сделали на обсерваториях в Грин-Бэнк, Аресибо и Голдстоун (Калифорния), сообщает NASA.

Глыба габаритами от 1,1 до 2,5 км прошла примерно в 7,34 лунных расстояний (2,81 млн км) от Земли, что является самым близким расстоянием за 400 лет. Еще ближе к Земле "бегемот" подберется не ранее 2070 года.

Отмечается, что объект классифицируется как "потенциально опасный астероид" из-за его размера и близкого приближения к орбите Земли.

Фото: NASA

Фото: NASA

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее астроном предупредил о катастрофе из-за опасного астероида.