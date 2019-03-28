|Технологии
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
1 кг кофе в зернах Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости

Ворует деньги: найден опасный вирус для Android

1.1тЧитать материал на украинском

Киберпреступники начали активно использовать новый вирус-троян Gustuff для операционной системы Android, который угрожает клиентам крупнейших банков мира и пользователям мобильных криптокошельков.

По данным компании Group-IB, специализирующейся на предотвращении киберугроз, соответствующая программа была разработана русскоязычным хакером под ником Bestoffer, передает "Профиль".

Он сдает свой продукт "для людей со знаниями и опытом" в аренду за $800 на месяц на теневом рынке DarkNet. Вирус используется для вывода криптовалюты со счетов пользователей путем заражения смартфонов на Android через СМС с вредоносными ссылками.

Ворует деньги: найден опасный вирус для Android

"Gustuff предназначен для мобильных приложений таких банков, как Bank of America, Bank of Scotland, J.P.Morgan, Wells Fargo, Capital One, TD Bank, PNC Bank. Под угрозой и мобильные криптокошельки Bitcoin Wallet, BitPay, Cryptopay, Coinbase", – сказано в сообщении.

Новости
Крадут карточки и деньги: мошенники придумали новый способ обмана украинцев

Известно, что под атаку могут попасть около 100 банков из США, Германии, Австралии, Польши и Индии. Также вирус представляет опасность для маркетплейсов, мессенджеров, платежных систем, онлайн-магазинов: PayPal, Western Union, eBay, Walmart, Skype, WhatsApp, Gett Taxi, Revolut.

Ворует деньги: найден опасный вирус для Android

Fotodom©Shutterstock

Gustuff научился показывать фейковые push-уведомления. При переходе пользователь видит загруженное с сервера фишинговое окно, самостоятельно вводит данные банковской карты или криптокошелька. Подобные вирусы-трояны предназначены для использования на международных рынках.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в устройствах на Android (7.0, 8.0, 9.0) выявили критически опасную уязвимость - ошибку в компоненте WebView, который дает возможность отображать веб-страницы внутри Android-приложения.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Теги
AndroidIT-технологиивирус
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Червоний Данило
Червоний Данило
оторвать кацапам руки за такие дела!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / мнения