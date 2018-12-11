ВМС Украины получит мощное подкрепление: когда ждать

Военно-морские силы Украины в 2019 году получат два малых бронированных артиллерийских катера "Гюрза-М" и два десантно-штурмовых катера "Кентавр".

По данным "Украинского милитарного портала", на киевском ОАО "Кузница на Рыбацком" пока идет строительство одного из катеров, а также подписан новый контракт.

"Похожая ситуация со строительством десантно-штурмовых катеров проекта 58181 типа "Кентавр" – заключен контракт на строительство двух единиц. Спуск на воду всех четырех единиц при условии устойчивого финансирования ожидается в течение следующего 2019, тогда же ожидается передать катера на баланс Военно-морских сил ВС Украины", – сказано в сообщении.

Десантно-штурмовые катера проект Кентавр-ЛК в Одессе

Уточняется, что в состав ВМС уже введены шесть малых бронированных артиллерийских катеров, два из которых – "Бердянск" и "Никополь" были захвачены Россией 25 ноября в Черном море.

"Также 19 ноября 2018 в Одессу прибыли два новопостроенные десантно-штурмовые катера проекта 58503 ("Кентавр"), которые после завершения всех необходимых испытаний будут введены в состав ВМС ВС Украины", – подчеркнули на портале.

6 малых артиллерийских катеров в Одессе (МБАК)

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что в ближайшее время Украина подпишет со странами - членами НАТО контракты на поставки оружия, техники и оборудования.