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"Важное послание из космоса!" Лунный зонд Израиля прислал первое селфи

2.2тЧитать материал на украинском

Израильский лунный зонд Beresheet прислал первые селфи на фоне Земли из космоса.

Как сообщает Israel National News, его запустили в конце февраля при помощи ракеты Falcon 9.

Фотографию сделали с околоземной орбиты на расстоянии 37 600 километров от Земли, при чем на снимке хорошо видно Австралию. Уточняется, что селфи было сделано во время медленного вращения космического корабля.

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Можно разглядеть табличку с израильским флагом и надписями "Am Israel Hai" (народ Израиля живет), а также "Маленькая страна - большие мечты".

"Важное послание из космоса!" Лунный зонд Израиля прислал первое селфи

"Этот космический аппарат является свидетельством силы и технологической мощи Израиля, его успехи – это важное послание детям Израиля: вы можете и должны мечтать о большем", – рассказал министр науки Израиля Офир Акунис.

"Важное послание из космоса!" Лунный зонд Израиля прислал первое селфи

Как сообщал OBOZREVATEL, компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с израильским аппаратом 21 февраля. Масса Beresheet составляет 585 килограммов. На нем установлена камера, магнитометр, уголковые отражатели для отслеживания зонда с Земли.

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Место
Израиль
Тег
космос
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