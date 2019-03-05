"Важное послание из космоса!" Лунный зонд Израиля прислал первое селфи

Израильский лунный зонд Beresheet прислал первые селфи на фоне Земли из космоса.

Как сообщает Israel National News, его запустили в конце февраля при помощи ракеты Falcon 9.

Фотографию сделали с околоземной орбиты на расстоянии 37 600 километров от Земли, при чем на снимке хорошо видно Австралию. Уточняется, что селфи было сделано во время медленного вращения космического корабля.

Можно разглядеть табличку с израильским флагом и надписями "Am Israel Hai" (народ Израиля живет), а также "Маленькая страна - большие мечты".

"Этот космический аппарат является свидетельством силы и технологической мощи Израиля, его успехи – это важное послание детям Израиля: вы можете и должны мечтать о большем", – рассказал министр науки Израиля Офир Акунис.

Как сообщал OBOZREVATEL, компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с израильским аппаратом 21 февраля. Масса Beresheet составляет 585 килограммов. На нем установлена камера, магнитометр, уголковые отражатели для отслеживания зонда с Земли.

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