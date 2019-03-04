В Японии создали виртуальную Instagram-модель: ее не отличить от человека

В Instagram набирает популярность аккаунт Японской модели по имени Имма. Правда, девушка является плодом фантазии компьютерных дизайнеров.

Разработчики создали CG-модель, которую практически невозможно отличить от реального человека, при этом создали и ее персональную страницу в соцсети. Всего за несколько дней Имма собрала почти 40 тыс. подписчиков.

Имя виртуальной японки означает "сейчас". Ее первые фотографии в соцсетях появились еще летом 2018 года, однако популярность пришла к модели недавно, после того, как ее снимки опубликовали на обложке японского журнала о компьютерной графике CGWorld.

Примечательно, что Имма выглядит очень реалистично, в том числе и на портретных снимках с крупным планом.

Создатели модели рассказали журналу, что приоритетом в работе на Иммой являлась детализация. Для того чтобы взгляд девушки выглядел как можно более естественно, они сканировали настоящий человеческий глаз и перенесли его структуру на виртуальную модель.

Наряду с этим ее создатели стараются делать и как можно более естественные фотографии, не только внешность модели. Как обычный Instagram-пользователь, Имма также "постит" в своем профиле селфи и даже "сториз".

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