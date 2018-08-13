В Украине показали "убийцу" вражеских танков: что известно о новом оружии. Видео

Боевой танк Т-72АМТ от "Киевского бронетанкового завода" проходит огневые испытания на военных полигонах.

По данным пресс-службы "Укроборонпрома", комплекс испытаний предназначен для обработки всех режимов стрельбы различными типами боеприпасов, включая высокоточные управляемые ракеты "Комбат" от предприятия концерна ГККБ "Луч" (также опубликовано видео. Чтобы посмотреть, проскрольте страницу до конца).

"Именно возможность ведения огня "Комбатом" является одной из главных особенностей Т-72АМТ, который является модернизированной версией Т-72А. Благодаря использованию нового высокоточного оружия возможно уничтожить бронетехнику противника на дальности до 5 км. Таким образом, дальность ведения огня танка Т-72АМТ в два раза больше, чем у Т-72А", – пояснили в ведомстве.

Отмечается, что "Комбат" имеет бронепробиваемость в 750 мм брони и полностью игнорирует динамическую защиту противника. Мощности ракеты достаточно для уничтожения даже самых защищенных вражеских танков.

"Т-72АМТ получил степень защиты нового поколения, которая обеспечивается элементами динамической защиты нового поколения и противокумулятивными решетками (элемент пассивной защиты. – Ред). Такое сочетание оказалось одним из самых эффективных во время боев на востоке Украины и было внедрено в производство. Особое внимание при разработке Т-72АМТ было уделено прицельному комплексу и средствам наблюдения", – уточнили в "Укроборонпроме".

Танк оснащен приборами ночного видения с современными электронно-оптическими преобразователями третьего поколения и прицелом для ведения огня высокоточными ракетами. Также в нем установлен комплект из двух цифровых радиостанций с защищенным каналом связи, а также современные спутниковые средства навигации.

Кроме того, была проведена модернизация ходовой части, заменены гусеницы на новые из резинометаллических шарниров. Также установленаы ​камера заднего вида и энергоагрегат, который позволяет вести наблюдение и открывать огонь с места без включения основного двигателя.

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