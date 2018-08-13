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В Украине показали "убийцу" вражеских танков: что известно о новом оружии. Видео

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Боевой танк Т-72АМТ от "Киевского бронетанкового завода" проходит огневые испытания на военных полигонах.

По данным пресс-службы "Укроборонпрома", комплекс испытаний предназначен для обработки всех режимов стрельбы различными типами боеприпасов, включая высокоточные управляемые ракеты "Комбат" от предприятия концерна ГККБ "Луч" (также опубликовано видео. Чтобы посмотреть, проскрольте страницу до конца).

"Именно возможность ведения огня "Комбатом" является одной из главных особенностей Т-72АМТ, который является модернизированной версией Т-72А. Благодаря использованию нового высокоточного оружия возможно уничтожить бронетехнику противника на дальности до 5 км. Таким образом, дальность ведения огня танка Т-72АМТ в два раза больше, чем у Т-72А", – пояснили в ведомстве.

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Отмечается, что "Комбат" имеет бронепробиваемость в 750 мм брони и полностью игнорирует динамическую защиту противника. Мощности ракеты достаточно для уничтожения даже самых защищенных вражеских танков.

"Т-72АМТ получил степень защиты нового поколения, которая обеспечивается элементами динамической защиты нового поколения и противокумулятивными решетками (элемент пассивной защиты. – Ред). Такое сочетание оказалось одним из самых эффективных во время боев на востоке Украины и было внедрено в производство. Особое внимание при разработке Т-72АМТ было уделено прицельному комплексу и средствам наблюдения", – уточнили в "Укроборонпроме".

Танк оснащен приборами ночного видения с современными электронно-оптическими преобразователями третьего поколения и прицелом для ведения огня высокоточными ракетами. Также в нем установлен комплект из двух цифровых радиостанций с защищенным каналом связи, а также современные спутниковые средства навигации.

Кроме того, была проведена модернизация ходовой части, заменены гусеницы на новые из резинометаллических шарниров. Также установленаы ​камера заднего вида и энергоагрегат, который позволяет вести наблюдение и открывать огонь с места без включения основного двигателя.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее секретарь СНБО Александр Турчинов представил САУ "Богдана", которая поступила на вооружение ВСУ, отметив, что аналога у России нет.

Читайте все новости по теме "вооружения" на OBOZREVATEL.

Тема
вооружения
Место
Украина
Объект
Укроборонпром
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Tinin Alex
Tinin Alex
Т- 72 - Это российскй танк - ты вонючий Порохобот -хоть покрась его хоть трезуб в выхлопную трубу вставь - всё равно это Российская разработка, хоть назови его Т-72-ХохОл, Т-72 - поРоХОбоТ , Т - 72 РогУЛь - НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИТСЯ !!! ТУПОРЫЛЫЕ ВЫ ЖИВОТНЫЕ))))))))))
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2
2 из 5 ответов | показать все
Шевченко Владимир
Шевченко Владимир
Tinin Alex--петух ты недорезанный! Танк Т-72 была и есть советская разработка.Российская---это танк Армата, которую на верёвке , как бычка, тягали по Красной площади и который никогда не будет танком! Российское-- это истребитель Фак-57, который никуда не полетит! Итд В России своё -- это только танки и машины с оленьего гомна!
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Панкратов Роман
Панкратов Роман
Tinin Alex, шизофреник, Порошенко будет президентом и второй срок. Раз русские выблядки так этого бояться - значит точно будет
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Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
побольше таких цацек на фронт,что бы уничтожали эту мразь рашистскую
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Панкратов Роман
Панкратов Роман
Tinin Alex, шизонутый , вас выблядков будем убивать. Видел фото стелажей из гробов с русским мясом - и твой гроб таким же будет.
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Tinin Alex
Tinin Alex
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков, и в хопу трахнутый порохобот..... Ты прав валить вонючих хохлов надо и наь донбасе и в киеве
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
вы на него ещё миномёт Молот поставте...и на Москву в шароварах
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2 из 4 ответов | показать все
Панкратов Роман
Панкратов Роман
Tinin Alex, а ты жену подмыл перед тем как она под аргентинца ложилась, импотент. Судя по тому как русские самки набросились на иностранцев вы там все импотенты,
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Remla Tomas
Remla Tomas
Tinin Alex, Видно, что твой кумир - хйлопутин. Такой же долбойо, мудак и пошляк.
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