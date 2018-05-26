В Уэльсе на пляж вымыло загадочного монстра: жуткое фото

В Уэльсе на пляж полуострова Гауэр в графстве Гламорган вымыло останки загадочного морского монстра.
Эксперты пока не могут определить, что это такое, пишет ВВС.
Странную тушу обнаружила 41-летняя местная жительница Бет Джанетта во время прогулки со своими собаками. И сообщила властям.
Как отмечается, тело чудовища длиной 1,52 сантиметра, у него длинная голова с большой челюстью.
Он одновременно напоминает чем-то и крупную рептилию, и представителя китообразных.
"Когда смотришь на это, поначалу можно подумать, что это крокодил. Но это определенно не он. Строение черепа скорее характерно для кита или дельфина", — говорит зоолог Университета в Суонси Дэн Форман.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на филиппинском пляже в городе Сан-Антонио обнаружили неизвестного "монстра" на стадии разложения.