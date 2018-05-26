УкрEngРус
Регистрация
ГлавнаяБлоги

В Уэльсе на пляж вымыло загадочного монстра: жуткое фото

8.7тЧитать новость на украинском

В Уэльсе на пляж полуострова Гауэр в графстве Гламорган вымыло останки загадочного морского монстра.

Эксперты пока не могут определить, что это такое, пишет ВВС.

Странную тушу обнаружила 41-летняя местная жительница Бет Джанетта во время прогулки со своими собаками. И сообщила властям.

Новости
"Зрелище из ночного кошмара": на видео попала смертельная схватка двух монстров

Как отмечается, тело чудовища длиной 1,52 сантиметра, у него длинная голова с большой челюстью.

Он одновременно напоминает чем-то и крупную рептилию, и представителя китообразных.

"Когда смотришь на это, поначалу можно подумать, что это крокодил. Но это определенно не он. Строение черепа скорее характерно для кита или дельфина", — говорит зоолог Университета в Суонси Дэн Форман.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на филиппинском пляже в городе Сан-Антонио обнаружили неизвестного "монстра" на стадии разложения.

Место
Уэльс
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
3
1
Смешно
8
Интересно
1
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги