В Уэльсе на пляж вымыло загадочного монстра: жуткое фото

В Уэльсе на пляж полуострова Гауэр в графстве Гламорган вымыло останки загадочного морского монстра.

Эксперты пока не могут определить, что это такое, пишет ВВС.

Странную тушу обнаружила 41-летняя местная жительница Бет Джанетта во время прогулки со своими собаками. И сообщила властям.

Как отмечается, тело чудовища длиной 1,52 сантиметра, у него длинная голова с большой челюстью.

Он одновременно напоминает чем-то и крупную рептилию, и представителя китообразных.

"Когда смотришь на это, поначалу можно подумать, что это крокодил. Но это определенно не он. Строение черепа скорее характерно для кита или дельфина", — говорит зоолог Университета в Суонси Дэн Форман.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на филиппинском пляже в городе Сан-Антонио обнаружили неизвестного "монстра" на стадии разложения.