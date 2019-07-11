В сеть слили цену будущих новинок Apple: во сколько обойдутся iPhone

Инсайдеры слили в сеть цены будущих новинок Apple, которые будут представлены на презентации в сентябре 2019 года.

По данным wccftech, устройства должны получить названия iPhone Xr или iPhone XI, однако информация по стоимости, которая могла просочиться с китайского рынка, подтверждения пока не имеет.

Так, по данным инсайдеров, iPhone Xr 2019 будет стоить около $1000 (26 тыс. гривен). iPhone Xs 2019 – $1290 (33 500 гривен).

iPhone Иллюстрация

Крупнейший в линейке iPhone Xs Max предположительно будет стоить $1420 долларов (почти 37 тысяч гривен) в Китае. До этого также произошла утечка по поводу материнской платы iPhone X. Предположительно, она будет иметь "L-образную" форму.

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Однако журналисты еще раз подчеркнули, что эта информация не получила подтверждения, потому вполне возможно, что эти данные не отвечают действительности.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появилась информация, что новый смартфон получит тройную основную камеру. Третий глазок должен расширить поле обзора и улучшит качество фото при зуммировании. Новые камеры позволят делать 3D-фото. Также возможно появление доработанной системы Face ID.

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