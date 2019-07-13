В России запустили в космос первый со времен СССР телескоп

С российского космодрома Байконур стартовала ракета "Протон-М", которая должна вывести в космос обсерваторию "Спектр-РГ".
Как сообщает Роскосмос, в случаи успеха миссии обсерватория "Спектр-РГ" станет первым российским космическим аппаратом со времен СССР, который будет работать за пределами земной орбиты. (чтобы посмотреть видео, проскрольте до конца страницы).
#СпектрРГ: ПУСК! 🚀— РОСКОСМОС (@roscosmos) 13 липня 2019 р.
С Байконура в 15:30 мск осуществлен пуск ракеты-носителя "Протон-М". На орбиту будет выведена научная российская обсерватория "Спектр-РГ". Через 9 мин 43 сек состоится отделение головного блока от носителя.
Трансляция → https://t.co/F9yLIn9hlK pic.twitter.com/Eb1Gevw87u
Ракета уже успешно прошла несколько этапов запуска
Роскосмос
Ракету запустили в 15:31 по московскому времени. В течение первых девяти минут после старта три ступени "Протона-М" отделились от разгонного блока ДМ-03 с обсерваторией "Спектр-РГ". Отмечается, что отделение "Спектра-РГ" от разгонного блока на целевой орбите произойдет примерно через два часа.
#СпектрРГ: 123 секунды → есть отделение первой ступени ракеты-носителя "Протон-М"— РОСКОСМОС (@roscosmos) 13 липня 2019 р.
//#SpektrRG: T+02:03 min → first stage separation pic.twitter.com/MIOmZp0bG8
Запуск "Спектра-РГ" переносился два раза - с 21 июня из-за неполадок с источником тока на самом телескопе, с 12 июля из-за замечаний к одной из систем ракеты-носителя.
запуск дважды откладывали
Роскосмос
#СпектрРГ: 344 секунды → произошел сброс створок головного обтекателя— РОСКОСМОС (@roscosmos) 13 липня 2019 р.
//#SpektrRG: T+05:44 min → fairing separation pic.twitter.com/9j99onTd8F
Непосредственная работа телескопа начнется через три месяца, когда он достигнет точки Лагранжа L2 в полутора миллионах километров от Земли. Предполагается, что "Спектр-РГ" будет работать до 2025 года.
Ракета "Протон-М" запускает "Спектр-РГ"
Роскосмос
#СпектрРГ: 583 секунды → есть отделение орбитального блока (Спектр-РГ+ ДМ-03)— РОСКОСМОС (@roscosmos) 13 липня 2019 р.
Дальнейшее выведение на целевую орбиту осуществляется разгонным блоком по схеме перелета с двумя включениями маршевого двигателя.
🛰️ Отделение аппарата запланировано в 17:30 мск pic.twitter.com/YKafUtr11L
Основная цель миссии "Спектра-РГ" — составление подробной карты неба в рентгеновском диапазоне. Ученые рассчитывают увидеть сотни тысяч скоплений галактик и миллиарды черных дыр и нейтронных звезд — это позволит лучше понять эволюцию Вселенной.
Первое включение маршевого двигателя разгонного блока "ДМ-03" прошло в штатном режиме. #СпектрРГ pic.twitter.com/606ibS6KPV— РОСКОСМОС (@roscosmos) 13 липня 2019 р.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В России 14 марта успешно стартовала ракета-носитель "Союз-ФГ" с космодрома Байконур с пилотируемым кораблем "МС-12".
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