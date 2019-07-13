В России запустили в космос первый со времен СССР телескоп

С российского космодрома Байконур стартовала ракета "Протон-М", которая должна вывести в космос обсерваторию "Спектр-РГ".

Как сообщает Роскосмос, в случаи успеха миссии обсерватория "Спектр-РГ" станет первым российским космическим аппаратом со времен СССР, который будет работать за пределами земной орбиты. (чтобы посмотреть видео, проскрольте до конца страницы).

#СпектрРГ: ПУСК! 🚀



С Байконура в 15:30 мск осуществлен пуск ракеты-носителя "Протон-М". На орбиту будет выведена научная российская обсерватория "Спектр-РГ". Через 9 мин 43 сек состоится отделение головного блока от носителя.



Трансляция → https://t.co/F9yLIn9hlK pic.twitter.com/Eb1Gevw87u — РОСКОСМОС (@roscosmos) 13 липня 2019 р.

Ракета уже успешно прошла несколько этапов запуска Роскосмос

Ракету запустили в 15:31 по московскому времени. В течение первых девяти минут после старта три ступени "Протона-М" отделились от разгонного блока ДМ-03 с обсерваторией "Спектр-РГ". Отмечается, что отделение "Спектра-РГ" от разгонного блока на целевой орбите произойдет примерно через два часа.

Запуск "Спектра-РГ" переносился два раза - с 21 июня из-за неполадок с источником тока на самом телескопе, с 12 июля из-за замечаний к одной из систем ракеты-носителя.

запуск дважды откладывали Роскосмос

Непосредственная работа телескопа начнется через три месяца, когда он достигнет точки Лагранжа L2 в полутора миллионах километров от Земли. Предполагается, что "Спектр-РГ" будет работать до 2025 года.

Ракета "Протон-М" запускает "Спектр-РГ" Роскосмос

#СпектрРГ: 583 секунды → есть отделение орбитального блока (Спектр-РГ+ ДМ-03)



Дальнейшее выведение на целевую орбиту осуществляется разгонным блоком по схеме перелета с двумя включениями маршевого двигателя.



🛰️ Отделение аппарата запланировано в 17:30 мск pic.twitter.com/YKafUtr11L — РОСКОСМОС (@roscosmos) 13 липня 2019 р.

Основная цель миссии "Спектра-РГ" — составление подробной карты неба в рентгеновском диапазоне. Ученые рассчитывают увидеть сотни тысяч скоплений галактик и миллиарды черных дыр и нейтронных звезд — это позволит лучше понять эволюцию Вселенной.

Первое включение маршевого двигателя разгонного блока "ДМ-03" прошло в штатном режиме. #СпектрРГ pic.twitter.com/606ibS6KPV — РОСКОСМОС (@roscosmos) 13 липня 2019 р.

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