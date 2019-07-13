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В России запустили в космос первый со времен СССР телескоп

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С российского космодрома Байконур стартовала ракета "Протон-М", которая должна вывести в космос обсерваторию "Спектр-РГ".

Как сообщает Роскосмос, в случаи успеха миссии обсерватория "Спектр-РГ" станет первым российским космическим аппаратом со времен СССР, который будет работать за пределами земной орбиты. (чтобы посмотреть видео, проскрольте до конца страницы).

Ракета уже успешно прошла несколько этапов запуска

Ракета уже успешно прошла несколько этапов запуска

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Ракету запустили в 15:31 по московскому времени. В течение первых девяти минут после старта три ступени "Протона-М" отделились от разгонного блока ДМ-03 с обсерваторией "Спектр-РГ". Отмечается, что отделение "Спектра-РГ" от разгонного блока на целевой орбите произойдет примерно через два часа.

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Запуск "Спектра-РГ" переносился два раза - с 21 июня из-за неполадок с источником тока на самом телескопе, с 12 июля из-за замечаний к одной из систем ракеты-носителя.

запуск дважды откладывали

запуск дважды откладывали

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Непосредственная работа телескопа начнется через три месяца, когда он достигнет точки Лагранжа L2 в полутора миллионах километров от Земли. Предполагается, что "Спектр-РГ" будет работать до 2025 года.

Ракета "Протон-М" запускает "Спектр-РГ"

Ракета "Протон-М" запускает "Спектр-РГ"

Роскосмос

Основная цель миссии "Спектра-РГ" — составление подробной карты неба в рентгеновском диапазоне. Ученые рассчитывают увидеть сотни тысяч скоплений галактик и миллиарды черных дыр и нейтронных звезд — это позволит лучше понять эволюцию Вселенной.

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Место
Россия Москва
Теги
космос Роскосмос ракеты
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Викентий Зееленфройндт
Викентий Зееленфройндт
"В России запустили в космос первый со времен СССР телескоп"© "обоз" врет! а как же "Спектр-Р"??? Запуск КРТ произведён 18 июля 2011 года в 6:31 по московскому времени с 45-й площадки космодрома Байконур ракетой-носителем «Зенит-2SLБ80» с разгонным блоком «Фрегат-СБ». 18 июля 2011 года в 10:06 по московскому времени КА «Спектр-Р» достиг целевой высокоэллиптической орбиты с параметрами. так как срок работы "Спектр-Р" закончился. то был построен и запущен "Спектр-РГ". "обоз" врет! впрочем это его нормальное состояние.
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an and
an and
Россию заинтересовала эволюция вселенной?))
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Викентий Зееленфройндт
Викентий Зееленфройндт
an and, Путин вмешивается не только в выборы в США и Украины, но еще и в законы формирования вселенных.
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an and
an and
an and, но это и вправду радует, без иронии! Так как есть надежда, что тот, кто заинтересовался эволюцией вселенной, может и сам начнет эволюционировать в 21 веке! Я хотя бы об отношениях с соседями, к людям вообще и своим гражданам в частности!
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Рентгеновский диапазон. Разрешение 15 секунд в мягком и 45 в жестком. Телескоп летит к точке L2 (на линии за Землёй от Солнца). Карта Вселенной будет супер, если всё удастся конечно.
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