В России запретили Telegram: как обойти блокировку

Роскомнадзор после нескольких предупреждений принял окончательное решение заблокировать популярный мессенджер Telegram на территории Российской Федерации (РФ).

Федеральная служба безопасности (ФСБ РФ) неоднократно требовала от основателя компании Павла Дурова предоставить ключи для расшифровывания сообщений в Telegram. Однако власти РФ постоянно получали отказ. Сегодня Роскомнадзор запретил жителям РФ пользоваться этим мессенджером. Обойти блокировку можно несколькими способами, рассказал сайт Snob.

C помощью прокси-серверов

В 2017 году Telegram в 2017 добавил в мессенджер возможность обойти блокировки с помощью прокси-серверов, работающих по протоколу SOCKS5. Этот способ доступен в мобильных версиях Telegram для iOS, Android и Windows Phone, а также в приложении для настольного компьютера.

Для этого нужно зайти в расширенные настройки Telegram (Advanced Settings):

зайти в меню "Данные и диск" (Data and Storage);

нажать на "Использовать прокси" (Use Proxy);

выбрать в открывшемся окне тип подключения SOCKS5;

указать настройки зарубежного прокси-сервера и порта.

Существуют бесплатные и платные прокси-сервисы. Последние работают стабильнее, поддерживают более высокую скорость и предлагают больше стран, через которые можно подключиться. Бесплатные прокси-сервисы работают непродолжительное время, после чего отключаются и нужно искать новые.

Найти прокси-сервисы можно на сайте Hideip. Разработчики Telegram посоветовали пользователям выбирать Великобританию, Швецию, Германию и США. Правда, есть риск, что чем дальше выбрання страна находится от РФ, тем медленнее происходит соединение. Выбрав прокси-сервис, нужно вручную добавить в настройки Telegram: цифры до двоеточия в строку Server, цифры после двоеточия — в Port.

Виртуальные частные сети (VPN, VirtualPrivateNetwork)

VPN позволяют посещать любые, даже заблокированные сайты так, как будто пользователь находится не в той стране, которая заблокировала определенные интернет-ресурсы. Для этого можно использовать как отдельную программу, так и расширение для браузера. Например, в последних версиях браузера Opera есть встроенный VPN, с помощью которого можно пользоваться веб-версией мессенджера

Среди бесплатных для компьютеров VPN-клиентов широко известны TunnelBear, FreeOpenVPN, CyberGhost, Hola. Стоимость платных клиентов, таких как HotSpot Shield, Mullvad, Zenmate, IPVanish VPN, NordVPN, начинается от пяти долларов в месяц.

Для мобильных устройств можно выбрать VPN-сервисы Opera VPN, Onavo Protect, CyberGhost, VyprVPN. А также платные Nord VPN, Express VPN.

Если заблокирован сайт Telegram

Роскомнадзор может заблокировать и сайт Telegram.org. На нем доступна веб-версия приложения. Получить доступ к сайту проще всего с помощью расширений для браузера, которые меняют IP-адрес пользователя, например, ZenMate или FreeGate.

Если Telegram удалят из российских App Store и Google Play

Для владельцев Android-смартфонов все очень просто – мессенджер можно скачать с официального сайта Telegram, написал сайт МБХ.

А вот с App Store придется повозиться – надо зайти в иностранный магазин приложений Apple. Для этого нужно обзавестись, например, американской учетной записью. Которую можно создать прямо на сайте Apple.

Просто укажите американские данные, любой адрес, но настоящую и работающую электронную почту, на которую придет подтверждение о создании новой "учетки". После этого надо открыть на своем iPhone приложение App Store. В верхнем правом углу выбрать только что зарегистрированную учетную запись, скачать Telegram и сменить "учетку" на свою обычную.

По данным исследовательской компании App Annie, на 12 апреля Telegram занимал второе место среди самых популярных iOS-приложений в РФ. В Google Play эта программа находилась на 12 месте.На конец марта 2018 года ежемесячная активная аудитория Telegram насчитывала 200 млн пользователей.

Как ранее сообщал "Обозреватель", Роскомнадзор ранее подал в суд на Telegram.