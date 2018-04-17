"Слава великому Ху...лу!" Россияне в шоке от перебоев в работе Viber

Часть пользователей Viber в Российской Федерации (РФ) вчера вечером столкнулись со сбоями в работе этого мессенджера.

Как заявила пресс-служба Viber, это произошло из-за проблем со связью на серверах американской компании Amazon.

Около 77% клиентов Viber в РФ жаловались на отсутствие соединения, а 22% - не смогли отправлять сообщения, сообщила Lenta.ru.

Пользователи связали сбои в работе Viber с запретом Telegram на территории РФ. Роскомнадзор вчера, 16 апреля заблокировал этот мессенджер в России. Ведомство обязало интернет-провайдеров перекрыть доступ к 655 тыс. IP-адресов Amazon, которые использовались компанией Telegram для обхода блокировки.

Пользователи Twitter посоветовали Viber различные способы, как справиться с проблемой, а также раскритиковали за сотрудничество с властями РФ.

подавайте на ркн в суд — you know (@bezblagodatnost) 16 квітня 2018 р.

..причем поторопитесь.. с утра будет очередь — Finik (@_Finik) 16 квітня 2018 р.

Ну что? Хорошо с РКН сотрудничать, да?) — Хроники Ада (@Way_ToHell) 16. April 2018

Это вам за перенос серверов в Россию. Нельзя сотрудничать с преступным режимом! — Artem Torchinskiy (@tema57) 16. April 2018

Истина проста: если вы идете на сотрудничество с преступниками и ворами в лице Роскомнадзора, то вас все равно нагнут, потому что они - жулики. Но лицо вы потеряете навсегда. Репутация она такая - зарабатывается всю жизнь, а теряется... - в общем-то понятно, правда? — Степан✡ (@kolnookov) 16. April 2018

Зато крым то наш, рибята!!! — Roman Shalfey (@Shalfey4) 16. April 2018

За интернетом ГУЛАГ,за ГУЛАГом крепостной строй! Слава великому Х&йлу,товарищи! — агент Адлер (@artdan1976) 16. April 2018

Новости Как запрет Telegram отразится на Украине

Как сообщал "Обозреватель", основатель Telegram Павел Дуров заявил, что блокировка этого мессенджера ухудшит ситуацию в РФ.