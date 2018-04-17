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"Слава великому Ху...лу!" Россияне в шоке от перебоев в работе Viber

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Часть пользователей Viber в Российской Федерации (РФ) вчера вечером столкнулись со сбоями в работе этого мессенджера.

Как заявила пресс-служба Viber, это произошло из-за проблем со связью на серверах американской компании Amazon.

Около 77% клиентов Viber в РФ жаловались на отсутствие соединения, а 22% - не смогли отправлять сообщения, сообщила Lenta.ru.

Пользователи связали сбои в работе Viber с запретом Telegram на территории РФ. Роскомнадзор вчера, 16 апреля заблокировал этот мессенджер в России. Ведомство обязало интернет-провайдеров перекрыть доступ к 655 тыс. IP-адресов Amazon, которые использовались компанией Telegram для обхода блокировки.

Пользователи Twitter посоветовали Viber различные способы, как справиться с проблемой, а также раскритиковали за сотрудничество с властями РФ.

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Как сообщал "Обозреватель", основатель Telegram Павел Дуров заявил, что блокировка этого мессенджера ухудшит ситуацию в РФ.

Место
Россия
Объекты
ViberTelegramAmazon
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