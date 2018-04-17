"Слава великому Ху...лу!" Россияне в шоке от перебоев в работе Viber

Часть пользователей Viber в Российской Федерации (РФ) вчера вечером столкнулись со сбоями в работе этого мессенджера.
Как заявила пресс-служба Viber, это произошло из-за проблем со связью на серверах американской компании Amazon.
Около 77% клиентов Viber в РФ жаловались на отсутствие соединения, а 22% - не смогли отправлять сообщения, сообщила Lenta.ru.
Пользователи связали сбои в работе Viber с запретом Telegram на территории РФ. Роскомнадзор вчера, 16 апреля заблокировал этот мессенджер в России. Ведомство обязало интернет-провайдеров перекрыть доступ к 655 тыс. IP-адресов Amazon, которые использовались компанией Telegram для обхода блокировки.
Пользователи Twitter посоветовали Viber различные способы, как справиться с проблемой, а также раскритиковали за сотрудничество с властями РФ.
подавайте на ркн в суд— you know (@bezblagodatnost) 16 квітня 2018 р.
..причем поторопитесь.. с утра будет очередь— Finik (@_Finik) 16 квітня 2018 р.
Ну что? Хорошо с РКН сотрудничать, да?)— Хроники Ада (@Way_ToHell) 16. April 2018
Это вам за перенос серверов в Россию. Нельзя сотрудничать с преступным режимом!— Artem Torchinskiy (@tema57) 16. April 2018
Истина проста: если вы идете на сотрудничество с преступниками и ворами в лице Роскомнадзора, то вас все равно нагнут, потому что они - жулики. Но лицо вы потеряете навсегда. Репутация она такая - зарабатывается всю жизнь, а теряется... - в общем-то понятно, правда?— Степан✡ (@kolnookov) 16. April 2018
Зато крым то наш, рибята!!!— Roman Shalfey (@Shalfey4) 16. April 2018
За интернетом ГУЛАГ,за ГУЛАГом крепостной строй! Слава великому Х&йлу,товарищи!— агент Адлер (@artdan1976) 16. April 2018
Как сообщал "Обозреватель", основатель Telegram Павел Дуров заявил, что блокировка этого мессенджера ухудшит ситуацию в РФ.