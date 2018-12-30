В небе над военной базой США: уфологи нашли треугольный НЛО

Уфологи сообщают о росте количества НЛО, замеченных в районе американской военной базы в штате Огайо.

Как сообщает американское издание Sunday Express, многие специалисты связывают появление НЛО в небе Огайо с проведением секретных военных экспериментов.

В частности, выдвигают версию эксперты, речь может идти об испытаниях "мифического" самолета TR-3B, предположительно использующего стелс-технологии.

НЛО в небе Огайо YouTube

Поклонники "теории заговора" и сторонники поиска контактов с инопланетным разумом обеспокоены.

Само же видео с непонятным объектом опубликовали на днях, сообщив, что НЛО пролетал в небе как минимум три раза.

На кадрах запечатлен неопознанный летательный аппарат правильной треугольной формы со светящимися точками, испускающими настолько яркий свет, что, как сообщает очевидец, рассмотреть очертания объекта было практически невозможно.

Как сообщал OBOZREVATEL, очередной конец света предсказывают в конце 2018 года – “Планета Х” или Нибиру, как утверждают последователи конспирологии, столкнется с Землей и уничтожит наш мир.