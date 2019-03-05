В Киеве состоялся праздник ума и красоты от Киевской Малой академии наук

Говорят, "красота – страшная сила". А если женская красота дополнена выдающимися интеллектуальными способностями, самое время петь оды и восторгаться столь удачным божьим творением. Впервые в Украине, в рамках празднования Международного дня женщин и девушек в науке (Да, да, не удивляйтесь, есть и такой праздник), в Киевской Малой академии наук прошел конкурс "Розумниця-красуня Київської МАН", финал которого состоялся в Национальном музее Тараса Шевченко.

Шадура Карина фото: Юлия Гоца, Иван Заверталюк

Дзонь Алена фото: Юлия Гоца, Иван Заверталюк

Победительница конкурса Дзонь Алена и члены жюри фото: Юлия Гоца, Иван Заверталюк

Как сообщили организаторы, главная цель конкурса — формирование у молодежи отношение к красоте, как совокупности духовных, интеллектуальных и творческих способностей, обеспечение гендерного равенства для достижения полного и равного доступа женщин и девушек к науке. Но несмотря на столь пафосное официальное определение, конкурс "Розумниця-красуня Київської МАН" стал настоящим праздником ума и красоты для его участниц и всех присутствующих.

В финале конкурса "Розумниця-красуня Київської МАН" приняли участие 11 девушек в возрасте 14-17 лет, которые активно занимаются научно-исследовательской деятельностью в различных отделениях Киевской МАН — технических наук, математики, химии и биологии, физики и астрономии, философии и обществоведения, наук о Земле, украинской филологии и искусствоведения.

Евгений Назаренко фото: Юлия Гоца, Иван Заверталюк

Голубева Эмилия фото: Юлия Гоца, Иван Заверталюк

Гусак Анна и Дмитриева Кристина фото: Юлия Гоца, Иван Заверталюк

Васюк Юлия фото: Юлия Гоца, Иван Заверталюк

∙ Дзонь Алена, ученица 10 класса гимназии №191 им. П. Г. Тычины, воспитанница отделения наук о Земле;

∙ Шадура Карина, ученица 11 класса СШ №316, отделение истории;

∙ Кочеткова Наталья, ученица 11 класса лицея "Научная смена", отделение технических наук;

∙ Басюк Дарья, ученица 10 класса гимназии №283 г.. Киев, отделение математики;

∙ Гусак Анна, ученица 11 класса ЗЗСО №163 им. М. Кирпоноса, отделения химии и биологии;

∙ Порохнюк Мария, ученица 10 класса ЗЗСО№163 им. М. Кирпоноса, отделение наук о Земле;

∙ Дмитриева Кристина, ученица 10 класса гимназии №179 города Киева, отделение физики и астрономии;

∙ Васюк Юлия, ученица 9 класса ЗЗСО № 317, отделение Украинской филологии и искусствоведения;

∙ Абрамович Ксения, ученица 11клас СШ №85 с углубленным изучением английского языка, отделение философии и обществоведения;

∙ Ковач Ольга, ученица 9 класса СШ № 200 имени Василия Стуса, отделение философии и обществоведения;

∙ Голубева Эмилия, студентка II курса Колледжа экономики, права и информационных технологий, отделение философии и обществоведения.

Айна Гассе и Оксана Фурса фото: Юлия Гоца, Иван Заверталюк

Айна Гассе, Оксана Фурса, Ирина Полищук, Анжелика Рудницкая, Дмитрий Стус фото: Юлия Гоца, Иван Заверталюк

Алина Палий фото: Юлия Гоца, Иван Заверталюк

Анжелика Рудницкая фото: Юлия Гоца, Иван Заверталюк

Финалистки представили членам жюри и гостям свои научно-исследовательские проекты, которые охватывают широкий спектр проблем — от интеграции Украины в глобальную социально-экономическую систему и роли общественных организаций в демократическом процессе, до исследования магнитных полей в солнечных пятнах, очистки водной среды с помощью зернистых адсорбентов и решения проблемы заторов на дорогах. При этом умницы-красавицы продемонстрировали свои презентационные навыки и ораторское мастерство, приобретенные в Школе лидерства Киевской МАН. А во время интеллектуального конкурса, посвященного проблемам гендерного равенства, девушки проявили свою гражданскую позицию и понимание того, что гендерное равенство является важным условием построения гражданского общества.

В состав общественного жюри конкурса вошли Оксана Фурса — ректор Художественной Академии художественного моделирования и дизайна имени Сальвадора Дали; Дмитрий Стус — генеральный директор национального музея Тараса Шевченко; Анжелика Рудницкая — заслуженная артистка Украины, доцент кафедры фольклористики Института филологии Киевского Национального Университета им. Тараса Шевченко, советник министра культуры Украины; Айна Гассе ­- дизайнер одежды, создатель модного дома Aina Gasse; Ирина Полищук — директор Киевской Малой академии наук учащейся молодежи.

Тиана Роз фото: Юлия Гоца, Иван Заверталюк

фото: Юлия Гоца, Иван Заверталюк

Ирина Полищук и Анжелика Рудницкая фото: Юлия Гоца, Иван Заверталюк

фото: Юлия Гоца, Иван Заверталюк

Победительницей первого конкурса "Розумниця-красуня Київської МАН" стала Алена Дзонь, воспитанница секции "Общественная география и ландшафтоведение" отделения наук о Земле, ученица 10 класса гимназии №191 им. П. Г. Тычины, которая получила награду от дизайнера авторских украшений Ольги Доброволянской (бренд DOBROVOLIANSKA).

Приз зрительских симпатий вместе с ценным подарком завоевала Карина Шадура, воспитанница секции "Историческое краеведение" отделения истории, ученица 11 класса СШ №316.

Все финалистки получили композиции живых цветов от флористической компании LORASHEN, которые затем вручили своим научным руководителям, а также ценные подарки от партнеров конкурса.

Организацию и проведение праздника осуществила команда компании GUGA Entertainment Group. Поддержали мероприятие артисты: певица и композитор Алина Палий; заслуженная артистка Украины, певица, телеведущая Tiana Roz, певец и композитор Leo. Ведущий праздника — актер театра и кино Евгений Назаренко.

фото: Юлия Гоца, Иван Заверталюк

фото: Юлия Гоца, Иван Заверталюк

Организаторы выражают искреннюю благодарность друзьям и партнерам, которые помогли устроить настоящий праздник ума и красоты, Национальному музею Тараса Шевченко; декораторский компании LoraShen life design; компании "Farmasi Украина" в лице Ольги Мусатюк; компании AVON в лице менеджеров Ирины Клищенко и Анны Демьяненко. И, конечно, Инессе Пустоваловой, руководителю Школы лидерства и фасилитацийных практик Киевской МАН, тренеру по ораторскому мастерству, практическому психологу, председателю оргкомитета конкурса, которая стала настоящим драйвером этого праздника!

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