В Индонезии обнаружили морского монстра с "цепной пилой": впечатляющие фото

В Индонезии обнаружены десятки новых видов представителей морской фауны.

Как отмечает IFL Science, участники экспедиции за две недели выловили более 12 тысяч морских существ, среди которых обнаружили ранее не известные науке разновидности крабов, омаров и креветок.

Среди необычных существ ученые отмечают омаров Thaumastocheles massonktenos с клешнями, похожими на цепную пилу. Живя на глубине 500 метров, они питаются илом, для чего и предназначены необычные конечности.

Еще один глубоководный обитатель — кальмар Histieuthidae, у которого глаза разного размера: большой помогает в поиске пищи, а маленький обращен вверх и предназначен для улавливания света.

А очень длинный рак-отшельник делает дом в веточках, которые падают на морское дно.

Этот гигантский изопод, скорее всего, тоже является новым видом морских глубин.

Как сообщал "Обозреватель", к берегу Австралии прибило загадочного морского монстра.