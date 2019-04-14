В Facebook устроили бунт против Цукерберга: что злит акционеров

Часть акционеров корпорации Facebook потребовала убрать основателя соцсети Марка Цукерберга с поста председателя правления компании.

Соответствующее обращение акционеров появилось на сайте Комиссии по ценным бумагам США.

Фото: newsarium.org

Все дело в том, что Марк Цукерберг, говорится в документе, контролирует около 60% голосующих акций, что дает ему возможность фактически единолично контролировать политику компании. Именно отсутствие независимого правления, уверены акционеры, привело к тому, что Facebook оказался замешан в скандалах вроде утечки данных в Cambridge Analytica, российского вмешательство в выборы в США и распространения фейковых новостей.

Вопрос о назначении независимого главы правления акционеры предлагают обсудить на очередном годовом собрании, которое состоится 30 мая.

В свою очередь, руководство компании опубликовало ответное заявление, в котором подчеркнуло, что существующая структура правления наилучшим образом отвечает интересам акционеров.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Марк Цукерберг заявил, что собирается интегрировать сервисы WhatsApp, Instagram и Facebook Messenger.

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