Утонула в океане: стало известно о ЧП с ракетой Маска SpaceX

Ракета компании всемирно известного предпринимателя Илона Маска SpaceX Falcon Heavy, которая была успешно запущена в космос 11 апреля, потеряла центральную ступень после приземления на платформу в океане.

После приземления сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy центральный ускоритель ушел на дно из-за сильного волнения на воде и качки. Об этом сообщило издание The Verge (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

"Из-за большого волнения океана команде SpaceX не удалось обеспечить доставку центрального ускорителя в порт Канаверал. По мере ухудшения условий и волн до 3 метров, ускоритель начал сползать и не смог устоять вертикально", – заявили в SpaceX.

Falcon Heavy Интерфакс

По словам источников в компании, падение было связано с невозможностью работы специального робота Octograbber, который обычно удерживает приземлившиеся ступени на посадочной платформе. Однако, по данным представителей SpaceX, утрата центрального блока никак не повлияет на будущие запуски ракет.

Приземление ракеты Falcon Heavy на платформу в океане The Verge

Напомним, что в ходе запуска 11 апреля SpaceX успешно вывела на геостационарную орбиту спутник связи Arabsat-6A. Две боковые ступени ракеты успешно приземлились на площадки мыса Канаверал, а третья, центральная хоть и села на платформу в океане, но в итоге упала за борт и утонула.

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале 2019 года SpaceX успешно запустила ракету-носитель Falcon 9 с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида.

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