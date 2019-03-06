Украинская пенсионерка сделала аватар Google

Работа украинской 65-летней пенсионерки из Кривого Рога Людмилы Киселевой в виде вишиванки стала аватаром для официального Instagram-аккаунта компании Google.

Об этом рассказал зять талантливой украинки, креативный директор RAM360 Святослав Кобзенко, передает AIN.

Мужчина сообщил, что выкладывает в своем Instagram работы, созданные в Украине и связанные с рекламными проектами. Его теща, Людмила Киселева после выхода на пенсию занялась вышивкой вида "французский узелок".

Зять предложил пенсионерке немного осовременить работы и попробовать вышить логотипы известных компаний – Google, Adidas, Nike. Для самого популярного поисковика ей понадобилось всего около двух дней.

В 2018 году Кобзенко опубликовал в своем Instagram созданную Людмилой работу в рамках #MySuperG – арт-проекта Google.

Людмила Киселева

"Любой человек размещает пост у себя в Instagram, прописывает хештег #MySuperG и вполне может попасть "на глаза" Google. Так и случилось с работой Людмилы Киселевой, которую я разместил в мае 2018 года", – отметил Кобзенко.

Работа Киселевой была размещена в аккаунте Google 6 марта, и за она день набрала 73 тысячи отметок "нравится".

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Google открыл в Украине доступ к сервису детского видеопросмотра YouTube Kids.

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