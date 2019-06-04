Украина впервые получила своего менеджера в Facebook

Международная корпорация Facebook официально назначила менеджера по вопросам публичной политики по Украине. Так, должность заняла Екатерина Крук.

Об этом сообщил заместитель министра информационной политики Украины Дмитрий Золотухин в Facebook.

"Екатерина Крук объявила, что международная корпорация Facebook официально выбрала ее на должность Policy Manager по Украине, с расположением в Варшаве. Необходимо сказать, что мы ждали этого много лет", — написал Золотоухин.

Екатерина Крук Фото из Facebook

Также он добавил, что в Министерстве информационной политики считают, что это лучший выбор, который могли сделать в компании. По словам Золотухина, Крук — известный эксперт по вопросам информационного пространства, спикер всех актуальных конференций по дезинформации последних лет, принципиальный и честный человек.

"Мы очень надеемся, что после этого назначения грубое и непрофессиональное отношение компании Facebook к Украине и украинцам наконец прекратится. Со своей стороны желаем успехов, сил и вдохновения и обещаем поддержать во всех делах, которые будут делаться в интересах Украины. Особенно в тяжелые времена неопределенности для социальных сетей", — написал заместитель министра информации.

Екатерина Крук Фото из Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Facebook угодил в громкий скандал из-за популярного флешмоба #10YearChallenge. Ресурс заподозрили в умышленном сборе персональной информации.

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